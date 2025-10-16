1.052 vagas

Inscrições para o concurso público da Polícia Civil começam nesta quinta-feira (16)

Inscrições podem ser feitas até 16 de novembro; concurso contará com seis etapas, com as primeiras provas marcadas para o dia 1º de fevereiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:59

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo começam nesta quinta-feira (16). A oferta é de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, que tem como requisito o nível superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800.

De acordo com o delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, 70% dos aprovados vão trabalhar no interior do Estado e o restante na Grande Vitória. Segundo ele, em 15 anos, o profissional alcança o topo da carreira.

As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026. A expectativa é de que os novos policiais tomem posse no segundo semestre de 2026.

SOBRE O CARGO DE OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA (OIP)

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024, o cargo de oficial de investigador de polícia foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal. A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

REQUISITOS

O candidato precisa ter nível superior; registro no conselho de classe, quando necessário; e carteira de habilitação, no mínimo, categoria ‘b’; entre outros requisitos.

VAGAS

São 1.052 vagas, das quais 684 para ampla concorrência, 105 para pessoas com deficiência (PcD), 210 para negros e 53 para indígenas.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 11 horas do dia 16 de outubro até as 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.

NOME SOCIAL

Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social aos candidatos transgêneros durante o concurso. Entende-se por nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. O candidato poderá solicitar o atendimento pelo nome social no momento da inscrição. É necessário informar o nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é R$ 130.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO?

Pode pedir isenção do valor o candidato que:

Candidato hipossuficiente economicamente, devendo comprovar cumulativamente: inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ser membro de família de baixa renda;

Doador de medula óssea;

Convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Isento da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;

Pessoa com deficiência;

Doadores de sangue.

Os interessados podem solicitar o benefício no dia 16 e 17 de outubro, no site do Ibade.

ETAPAS

O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:

Prova objetiva de conhecimentos;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

QUANDO SERÃO AS PROVAS DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL?

A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.

ONDE SERÃO APLICADAS AS PROVAS?

Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

O QUE CAI NA PROVA?

Os candidatos terão que responder questões de:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico e Matemática;

Noções de Contabilidade;

Noções de Administração Geral e Pública;

Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal e Civil)

VALIDADE

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da Polícia Civil.

