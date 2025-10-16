Inscrições para o concurso público da Polícia Civil começam nesta quinta-feira (16)

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:59
As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo começam nesta quinta-feira (16). A oferta é de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, que tem como requisito o nível superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800.
De acordo com o delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, 70% dos aprovados vão trabalhar no interior do Estado e o restante na Grande Vitória. Segundo ele, em 15 anos, o profissional alcança o topo da carreira.
As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.
A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026. A expectativa é de que os novos policiais tomem posse no segundo semestre de 2026.
Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024, o cargo de oficial de investigador de polícia foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal. A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.
O candidato precisa ter nível superior; registro no conselho de classe, quando necessário; e carteira de habilitação, no mínimo, categoria ‘b’; entre outros requisitos.
São 1.052 vagas, das quais 684 para ampla concorrência, 105 para pessoas com deficiência (PcD), 210 para negros e 53 para indígenas.
As inscrições poderão ser feitas das 11 horas do dia 16 de outubro até as 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.
Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social aos candidatos transgêneros durante o concurso. Entende-se por nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. O candidato poderá solicitar o atendimento pelo nome social no momento da inscrição. É necessário informar o nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
A taxa de participação é R$ 130.
Pode pedir isenção do valor o candidato que:
Os interessados podem solicitar o benefício no dia 16 e 17 de outubro, no site do Ibade.
O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:
A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.
Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Os candidatos terão que responder questões de:
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da Polícia Civil.
