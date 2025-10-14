Mais 3 mil vagas

18 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 24 mil no ES

Oportunidades são para professores, policial penal, oficial investigador de polícia, consultor legislativo, agente socioeducativo, procurador municipal, técnico em comunicação, entre outros postos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:12

Polícia Civil tem concurso com 1.052 vagas abertas Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 18 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 3 mil vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Entre as seleções no Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferece o maior salário, podendo passar de R$ 24 mil mensais. São três vagas para professor visitante estrangeiro. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. São 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil. Os interessados podem se inscrever até 13 de novembro.

Os candidatos do certame do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) podem se inscrever a partir de quarta-feira, 15 de outubro. A oferta é de 1.008 postos, sendo 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior. A remuneração é de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro.

O concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil começa a receber as inscrições dos candidatos ao cargo de oficial investigados no dia 16 de outubro. Com salário de R$ 8,5 mil, os profissionais precisam ter nível superior e têm até o dia 16 de novembro para garantir a participação.

Na Polícia Penal, o concurso tem como objetivo preencher 600 vagas voltadas para quem tem o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 27 de outubro.

A Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 17 de outubro.

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com remuneração de até R$ 6,9 mil. São 204 vagas para professor de educação básica. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de outubro.

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para 74 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e salário de R$ 2.817. Os interessados têm até o dia 24 de outubro para se inscrever.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever até 29 de outubro.

