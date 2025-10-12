Home
>
Concursos
>
Polícia Civil, Assembleia e Vitória: 20 mil vagas em concursos e seleções

Polícia Civil, Assembleia e Vitória: 20 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para cargos como policia penal, agente de polícia legislativa, oficial investigador, professor, médico socorrista, motorista e procurador municipal

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 17:23

Polícia Civil
Polícia Civil vai selecionar novos oficiais investigadores Crédito: Ricardo Medeiros

Os interessados em ingressar no serviço público tem mais de 20 mil oportunidades disponíveis em todo o país. São 206 editais de concursos públicos e processos seletivos, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil mensais.

Recomendado para você

Postos são para cargos como policia penal, agente de polícia legislativa, oficial investigador, professor, médico socorrista, motorista e procurador municipal

Polícia Civil, Assembleia e Vitória: 20 mil vagas em concursos e seleções

Inscrições poderão ser feitas de 16 de outubro a 16 de novembro; concurso contará com seis etapas, com as primeiras provas marcadas para o dia 1° de fevereiro

Polícia Civil retifica edital e altera requisito para participar de concurso

Inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); provas serão aplicadas em 14 dezembro

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo começam nesta segunda-feira (13). São 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil. O prazo segue até 13 de novembro.

Os candidatos do certame do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) podem se inscrever a partir de quarta-feira (15). A oferta é de 1.008 postos, sendo 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior. A remuneração é de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro.

O concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil começa a receber as inscrições dos candidatos ao cargo de oficial investigador no dia 16 de outubro. Com salário de R$ 8,5 mil, os profissionais precisam ter nível superior e têm até o dia 16 de novembro para garantir a participação.

Já a Polícia Penal do Espírito Santo vai contratar 600 profissionais efetivos que tenham o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 27 de outubro.

Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 17 de outubro.

E a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com remuneração de até R$ 6,9 mil. São 204 vagas para professor de educação básica. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de outubro.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Conheça os cargos do concurso público da Assembleia Legislativa do ES

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais