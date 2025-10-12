206 editais

Polícia Civil, Assembleia e Vitória: 20 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para cargos como policia penal, agente de polícia legislativa, oficial investigador, professor, médico socorrista, motorista e procurador municipal

Os interessados em ingressar no serviço público tem mais de 20 mil oportunidades disponíveis em todo o país. São 206 editais de concursos públicos e processos seletivos, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo começam nesta segunda-feira (13). São 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil. O prazo segue até 13 de novembro.

Os candidatos do certame do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) podem se inscrever a partir de quarta-feira (15). A oferta é de 1.008 postos, sendo 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior. A remuneração é de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro.

O concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil começa a receber as inscrições dos candidatos ao cargo de oficial investigador no dia 16 de outubro. Com salário de R$ 8,5 mil, os profissionais precisam ter nível superior e têm até o dia 16 de novembro para garantir a participação.

Já a Polícia Penal do Espírito Santo vai contratar 600 profissionais efetivos que tenham o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 27 de outubro.

A Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 17 de outubro.

E a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com remuneração de até R$ 6,9 mil. São 204 vagas para professor de educação básica. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de outubro.

