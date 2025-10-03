Home
Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior; interessados podem se inscrever até o dia 24 de outubro no site da banca organizadora

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19

São José do Calçado fica no Sul do ES
São José do Calçado fica no Sul do ES Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 74 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior; interessados podem se inscrever até o dia 24 de outubro no site da banca organizadora

Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Ao serem admitidos, os profissionais vão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão salários mensais de R$ 1.550 a R$ 2.817,85.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia a 24 de outubro de 2025, no site do Instituto Ação Bahia, banca responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 100.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva (para todos os cargos) e discursiva (para os cargos de nível superior), previstas para o dia 23 de novembro de 2025, além de prova de títulos.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da prefeitura.

Confira as vagas

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Motorista (4)
  • Bombeiro eletricista (1)
  • Coveiro (1)
  • Operador de máquinas agrícolas (5)
  • Operador de máquinas pesadas (5)

  • NÍVEL MÉDIO
  • Agente administrativo (9)
  • Agente fiscal (1)
  • Guarda civil municipal (6)
  • Tesoureiro (1)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente social (4)
  • Biólogo (1)
  • Contador (3)
  • Enfermeiro (1)
  • Pedagogo (2)
  • Engenheiro agrônomo (1)
  • Médico Veterinário (1)
  • Nutricionista (2)
  • Psicólogo (2)
  • Professor A (18)
  • Professor B (6)
