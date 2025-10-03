Provas em novembro

Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior; interessados podem se inscrever até o dia 24 de outubro no site da banca organizadora

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19

São José do Calçado fica no Sul do ES Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 74 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Ao serem admitidos, os profissionais vão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão salários mensais de R$ 1.550 a R$ 2.817,85.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia a 24 de outubro de 2025, no site do Instituto Ação Bahia, banca responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 100.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva (para todos os cargos) e discursiva (para os cargos de nível superior), previstas para o dia 23 de novembro de 2025, além de prova de títulos.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da prefeitura.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL

Motorista (4)

Bombeiro eletricista (1)

Coveiro (1)

Operador de máquinas agrícolas (5)

Operador de máquinas pesadas (5)

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo (9)

Agente fiscal (1)

Guarda civil municipal (6)

Tesoureiro (1)

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social (4)

Biólogo (1)

Contador (3)

Enfermeiro (1)

Pedagogo (2)

Engenheiro agrônomo (1)

Médico Veterinário (1)

Nutricionista (2)

Psicólogo (2)

Professor A (18)

Professor B (6)

