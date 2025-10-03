Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:19
A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 74 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.
Ao serem admitidos, os profissionais vão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão salários mensais de R$ 1.550 a R$ 2.817,85.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia a 24 de outubro de 2025, no site do Instituto Ação Bahia, banca responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 100.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva (para todos os cargos) e discursiva (para os cargos de nível superior), previstas para o dia 23 de novembro de 2025, além de prova de títulos.
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da prefeitura.
