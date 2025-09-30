Efetivos e temporários

16 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Há oportunidades para consultor legislativo, policial penal, agente de polícia legislativa, professor, assistente social, técnico desportivo, entre outros postos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:11

Agente de Policia Legislativa, da Assembleia Legislativa, exige apenas o ensino fundamental Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O maior salário é pago no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), podendo passar de R$ 37 mil mensais. A oferta é de cinco vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

A Polícia Penal do Espírito Santo vai contratar 600 profissionais efetivos que tenham o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições poderão ser feitas de 7 a 27 de outubro.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai abrir concurso público com 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil e os interessados poderão se inscrever de 6 a 30 de outubro.

Os Centros de Referência das Juventudes (CRJ) em Novo Horizonte, na Serra, e Terra Vermelha, em Vila Velha, lançaram seleções para contratação de profissionais. Os salários chegam a R$ 3.832. No CRJ Novo Horizonte, o processo seletivo vai contratar terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social e educador social, com prazo de envio de currículos até 2 de outubro. No CRJ Terra Vermelha há vaga para assistente social. O prazo para envio do currículo vai até 3 de outubro.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever até 29 de outubro.

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. As inscrições seguem até o dia 8 de outubro.

Já a Prefeitura de Vitória está com três editais de processos seletivos publicados, com chances para cirurgião dentista, engenheiro e técnico desportivo. O prazo vai depender de cada seleção e a remuneração chega a R$ 7.200.

