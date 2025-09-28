218 editais

Polícia Penal, Pedro Canário e MPES: 17 mil vagas em concursos e seleções

Remuneração pode chegar a R$ 37 mil mensais; tem chances para policial penal, professor, promotor, procurador, cuidador, assistente administrativo, entre outros postos

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 17:53

Mais de 17 mil vagas estão abertas em concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Ao todo, são 218 editais publicados com chances para todos os níveis de escolaridade e para ocupar cargos efetivos e temporários.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O maior salário é pago no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), podendo passar de R$ 37 mil mensais. A oferta é de cinco vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O destaque da semana fica por conta do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo. São 600 vagas para candidatos que tenham o ensino médio, com salários de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições poderão ser feitas de 7 a 27 de outubro.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever de 30 de setembro a 29 de outubro.

A Prefeitura de Castelo, no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. As inscrições seguem até o dia 8 de outubro.

Os Centros de Referência das Juventudes (CRJ) em Novo Horizonte, na Serra, e em Terra Vermelha, em Vila Velha, lançaram seleções para contratação de profissionais. Os salários chegam a R$ 3.832. No CRJ Novo Horizonte, o processo seletivo vai contratar terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social e educador social, com prazo de envio de currículos até 2 de outubro. No CRJ Terra Vermelha há vaga para assistente social. O prazo para envio do currículo vai até 3 de outubro.

