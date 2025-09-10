Nível superior

Prefeitura de Castelo abre novo concurso público com 81 vagas

Oportunidades são voltadas para cargos da área da Educação; remuneração é de R$ 3.045,10, para carga horária de 25 horas semanais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:22

Prefeitura de Castelo vai contrar com novos servidores efetivos em breve Crédito: Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o novo concurso público para a área da Educação. A oferta é de 81 vagas para professores, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter o nível superior.

A remuneração é de R$ 3.045,10, para carga horária de 25 horas semanais.

As vagas estão distribuídas pelas seguintes áreas:

Professor M (40)

Professor P (6)

Professor de Arte (8)

Professor de Ciências (1)

Professor de Educação Especial (5)

Professor de Educação Física (5)

Professor de Ensino Religioso (8)

Professor de Geografia (1)

Professor de História (1)

Professor de Língua Portuguesa (3)

Professor de Matemática (3)

Professor de Língua Inglesa (cadastro).

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

A taxa de participação é de R$ 105. Tem direito à isenção do valor o candidato inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda e doador de sangue. A solicitação tem que ser feita nos dias 10 e 11 de setembro.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 2 de novembro de 2025, e prova de títulos. O certame terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade do município.

A Prefeitura de Castelo está com outro concurso em andamento, com uma oferta de 187 vagas e salários que chegam a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro.

O Ibade também será o responsável pelo concurso público da Polícia Civil, que deve ser publicado em breve. Serão 1.052 vagas.

