Prefeitura de Castelo abre novo concurso público com 81 vagas

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:22
A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o novo concurso público para a área da Educação. A oferta é de 81 vagas para professores, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter o nível superior.
A remuneração é de R$ 3.045,10, para carga horária de 25 horas semanais.
As vagas estão distribuídas pelas seguintes áreas:
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
A taxa de participação é de R$ 105. Tem direito à isenção do valor o candidato inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda e doador de sangue. A solicitação tem que ser feita nos dias 10 e 11 de setembro.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 2 de novembro de 2025, e prova de títulos. O certame terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade do município.
A Prefeitura de Castelo está com outro concurso em andamento, com uma oferta de 187 vagas e salários que chegam a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro.
O Ibade também será o responsável pelo concurso público da Polícia Civil, que deve ser publicado em breve. Serão 1.052 vagas.
