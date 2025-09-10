Home
Prefeitura de Castelo abre novo concurso público com 81 vagas

Oportunidades são voltadas para cargos da área da Educação; remuneração é de R$ 3.045,10, para carga horária de 25 horas semanais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:22

Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários.
Prefeitura de Castelo vai contrar com novos servidores efetivos em breve Crédito: Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o novo concurso público para a área da Educação. A oferta é de 81 vagas para professores, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter o nível superior.

A remuneração é de R$ 3.045,10, para carga horária de 25 horas semanais.

As vagas estão distribuídas pelas seguintes áreas:

  • Professor M (40)
  • Professor P (6)
  • Professor de Arte (8)
  • Professor de Ciências (1)
  • Professor de Educação Especial (5)
  • Professor de Educação Física (5)
  • Professor de Ensino Religioso (8)
  • Professor de Geografia (1)
  • Professor de História (1)
  • Professor de Língua Portuguesa (3)
  • Professor de Matemática (3) 
  • Professor de Língua Inglesa (cadastro).

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). 

A taxa de participação é de R$ 105. Tem direito à isenção do valor o candidato inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda e doador de sangue. A solicitação tem que ser feita nos dias 10 e 11 de setembro.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 2 de novembro de 2025, e prova de títulos. O certame terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade do município.

A Prefeitura de Castelo está com outro concurso em andamento, com uma oferta de 187 vagas e salários que chegam a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro.

O Ibade também será o responsável pelo concurso público da Polícia Civil, que deve ser publicado em breve. Serão 1.052 vagas.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

