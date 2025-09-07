Home
Cariacica, Saúde do ES e MPES: mais de 15 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos efetivos e temporários, como professor, procurador, motorista, agente de pesquisa e mapeamento, médico, técnico em enfermagem, entre outras oportunidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 17:11

Mais de 200 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, com uma oferta de mais de 15 mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, que deverão ocupar cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 37 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais de processos seletivos para a contratação de profissionais temporários de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.722,60 e R$ 12.201,86. Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 15 de setembro de 2025.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas, e a remuneração é de R$ 37.765. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem oportunidades disponíveis para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. São 58 vagas, sendo quatro para o Espírito Santo, com postos em Colatina (3) e São Mateus (1). Os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e terão salário mensal de R$ 2.676,24, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Os contratos serão temporários, e os interessados podem se inscrever até 10 de setembro.

Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro a 17 de outubro de 2025.

Já a Prefeitura de Vitória tem oportunidades para professor de educação básica de Educação Artística (1) e de Matemática (1) temporários, além de chance para nutricionista. O salário chega a R$ 6.988,78. O atendimento aos candidatos vai até 15 de setembro.

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

