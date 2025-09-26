Home
Polícia Penal do ES divulga edital de concurso com 600 vagas

Remuneração inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800; interessados poderão se inscrever de 7 a 27 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:06

Centro Prisional Feminino de Cariacica/Presídio/Polícia Penal
Centro Prisional Feminino de Cariacica/Presídio/Polícia Penal Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Penal do Espírito Santo divulgou nesta sexta-feira (26) o edital de abertura de concurso público com 600 vagas. O salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Os requisitos da função incluem ensino médio e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria "B". O edital prevê 120 postos são destinados a negros, 60 a pessoas com deficiência e 30 a indígenas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados ingressarão no quadro de pessoal efetivo da Polícia Penal sob o regime jurídico estatutário, ou seja, com estabilidade. O concurso tem abrangência em todo o território estadual, e os aprovados podem ser nomeados para qualquer unidade prisional do Estado, conforme a necessidade da Administração Pública.

Quando serão as inscrições para o concurso da Polícia Penal?

As inscrições podem ser feitas no período de 7 a 27 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Qual o valor da inscrição?

A taxa de participação é de R$ 87, poderá ser paga até 28 de outubro, em toda a rede bancária ou por meio de canais digitais (sites e aplicativos).

Quem tem direito à isenção da taxa?

A isenção pode ser solicitada com base em diversas leis estaduais, incluindo hipossuficiência econômica (CadÚnico), doação de medula óssea, prestação de serviço eleitoral/ES, isenção da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, pessoa com deficiência (PcD) e doadores de sangue.

O prazo para pedir o benefício será nos dias 7 e 8 de outubro, no site do Idcap.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro. Os candidatos terão que responder 60 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas.

Os candidatos terão 4h30 para resolver os exames. A aplicação da prova serão das 14h às 18h30.

Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da pontuação total da prova objetiva e não obter nota 0 em qualquer disciplina.

O que cai na prova?

O conteúdo programático engloba:

  • Língua Portuguesa (10 questões);
  • Raciocínio lógico-matemático (10);
  • Informática (5);
  • Atualidades (5);
  • Ética no serviço público (5);
  • Conhecimentos específicos (25).

Onde serão as provas?

As provas objetivas do concurso público da Polícia Penal serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

As demais etapas vão ocorrer na Grande Vitória.

Quais são as outras etapas?

Os candidatos passarão por:

  • Avaliação biopsicossocial
  • Teste de aptidão física
  • Exame psicotécnico
  • Exame de saúde
  • Investigação social
  • Curso de formação

Como será o teste físico?

O Teste de Aptidão Física tem caráter eliminatório e busca aferir a capacidade mínima para suportar as exigências do cargo de Policial Penal.

A avaliação engloba os seguintes exercícios:

  • Teste de Força na Barra Fixa (Diferenciado por gênero: repetições para masculino e sustentação isométrica para feminino).
  • Teste de Abdominal Remador.
  • Teste de Corrida (12 minutos).

Quando será o curso de formação de policiais penais?

A previsão é de que os aprovados comecem o curso de formação em janeiro de 2026. Durante o treinamento, o candidato regularmente matriculado recebe auxílio-financeiro equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

