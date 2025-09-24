Home
11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituição de ensino, entre outros órgãos; veja a tabela completa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:04

MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas e a remuneração é de R$ 37.765. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) lançou edital com 12 oportunidades temporárias para o cargo de agente socioeducativo. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B. O salário é de R$ 5.597, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições podem ser feitas no período de 23 a 30 de setembro.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) prorrogou até as 20 horas do dia 28 de setembro as inscrições para o processo seletivo de profissionais técnicos de nível superior. A oferta é de 12 postos, com salário de R$ 5,5 mil. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado.

Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro a 17 de outubro de 2025.

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas voltadas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para garantir a participação no certame.

Seguem até o dia 2 de outubro as inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). O salário inicial da carreira de procurador é de R$ 27.768.

A Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES) está com uma oportunidade aberta para o cargo de diretor de investimentos. O posto é para atuação em regime presencial, com jornada de 40 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 19.258. As inscrições seguem até o dia 3 de outubro.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

