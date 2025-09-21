207 editais

Iases, Cariacica e Ministério Público: mais de 16 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há oportunidades para professor, agente socioedutivo, promotor, policial militar, agente ambiental, merendeira, educador social, entre outros postos

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 19:18

A semana começa com 207 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país para profissionais de todos os níveis de escolaridade. São mais de 16.300 vagas efetivas e temporárias.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o concurso de promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas, e a remuneração é de R$ 37.765. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) lançou edital com 12 oportunidades temporárias para o cargo de agente socioeducativo. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e Carteira de Habilitação categoria B. O salário é de R$ 5.597, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições podem ser feitas no período de 23 a 30 de setembro.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) prorrogou até as 20 horas do dia 28 de setembro as inscrições para o processo seletivo de profissionais técnicos de nível superior. A oferta é de 12 postos, com salário de R$ 5,5 mil. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado.

A Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro a 17 de outubro de 2025.

Já a Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas voltadas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para garantir a participação no certame.

Agentes socioeducativos do Iases Crédito: Divulgação | Iases

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta