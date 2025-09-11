Home
Secretaria de Meio Ambiente do ES abre seleção com salário de R$ 5,5 mil

Selecionados vão atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado; inscrições seguem até 19 de setembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:06

Provas de concurso público
Inscrições já estão abertas Crédito: jannoon028/ Freepik

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de técnicos de nível superior. A oferta é de 12 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Selecionados vão atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado; inscrições seguem até 19 de setembro

A remuneração é de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Espírito Santo.

O edital assegura ainda a reserva de vagas, em cumprimento à legislação estadual, com 20% destinadas a pessoas negras, 5% a indígenas e 10% a pessoas com deficiência (PcD).

Para participar da seleção, os candidatos devem ter o ensino superior completo, bem como registro no órgão ou conselho de classe competente, experiência mínima de 1 ano na área específica do cargo, entre outros requisitos descritos no edital.

O processo seletivo é composto por inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato. A seleção é classificatória e eliminatória, baseada na análise de títulos, experiência profissional e qualificação, conforme critérios definidos no edital.

As inscrições já estão abertas e seguem até as 20 horas do dia 19 de setembro, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br

A seleção não inclui provas escritas, mas a avaliação será feita por meio da análise da experiência profissional, qualificação acadêmica e títulos apresentados.

A validade da seleção será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira as vagas

  • Direito Ambiental ou Politicas Públicas Climáticas (1 vaga);
  • Mudanças climáticas, políticas públicas climáticas, transição energética, mitigação de GEE, economia verde e/ou planos de descarbonização (1 vaga);
  • Adaptação climática, gestão de riscos e desastres, planejamento territorial, mudanças climáticas, políticas públicas climáticas ou cidades resilientes (2 vagas);
  • modelagem climática, geotecnologias aplicadas, ciência de dados ambientais, sensoriamento remoto, mudanças climáticas ou tecnologias emergentes aplicadas à gestão ambiental e inteligência artificial (1 vaga);
  • Mudanças climáticas, sustentabilidade corporativa, gestão de projetos ambientais, certificações ambientais, governança climática ou políticas públicas climáticas (1vaga);
  • Governança climática, gestão de políticas públicas climáticas, planejamento governamental e/ou financiamento climático (2 vagas);
  • Sustentabilidade, biodiversidade, políticas públicas ambientais, mudanças climáticas ou Gestão de Projetos (1 vaga);
  • Serviços ecossistêmicos, economia ambiental, gestão da biodiversidade, e/ou políticas climáticas (1 vaga);
  • Adaptação às mudanças climáticas, desenvolvimento territorial sustentável, políticas públicas ambientais, saneamento rural ou planejamento participativo (2 vagas).
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

