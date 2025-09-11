Secretaria de Meio Ambiente do ES abre seleção com salário de R$ 5,5 mil

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:06
A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de técnicos de nível superior. A oferta é de 12 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Espírito Santo.
O edital assegura ainda a reserva de vagas, em cumprimento à legislação estadual, com 20% destinadas a pessoas negras, 5% a indígenas e 10% a pessoas com deficiência (PcD).
Para participar da seleção, os candidatos devem ter o ensino superior completo, bem como registro no órgão ou conselho de classe competente, experiência mínima de 1 ano na área específica do cargo, entre outros requisitos descritos no edital.
O processo seletivo é composto por inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato. A seleção é classificatória e eliminatória, baseada na análise de títulos, experiência profissional e qualificação, conforme critérios definidos no edital.
As inscrições já estão abertas e seguem até as 20 horas do dia 19 de setembro, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br.
A seleção não inclui provas escritas, mas a avaliação será feita por meio da análise da experiência profissional, qualificação acadêmica e títulos apresentados.
A validade da seleção será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
