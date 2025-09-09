De Norte a Sul

15 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Há postos para trabalhar como promotor, professor, agente florestal, procurador, agente comunitário de saúde, assistente de educação infantil, entre outras funções

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:23

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais de processos seletivos para a contratação de profissionais temporários de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.722,60 e R$ 12.201,86. Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 15 de setembro de 2025.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o concurso público de promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas e a remuneração é de R$ 37.765. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem oportunidades disponíveis para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. São quatro para o Espírito Santo, com postos em Colatina (3) e São Mateus (1). Os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e terão salário mensal de R$ 2.676,24, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. Os contratos serão temporários e os interessados podem se inscrever até 10 de setembro.

A Prefeitura de Cariacica vai contratar dois procuradores municipais por meio de concurso público. A remuneração é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro a 17 de outubro de 2025.

Já a Prefeitura de Vitória tem oportunidades para professor de educação básica de Educação Artística (1) e Matemática (1) temporários, além de chance para nutricionista. O salário chega a R$ 6.988,78. O atendimento aos candidatos vai até 15 de setembro.

