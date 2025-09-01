Home
>
Concursos
>
Mais de 89 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2026

Mais de 89 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2026

Do total de postos, 41.187 são para criação (cargos novos) e 47.871 para provimento, ou seja convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:46

Congresso Nacional
Congresso Nacional vai apreciar proposta enviada pelo governo federal  Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado

O governo federal prevê preencher 89.058 vagas por meio de concursos públicos em 2026. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, encaminhado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (29).

Recomendado para você

Do total de postos, 41.187 são para criação (cargos novos) e 47.871 para provimento, ou seja convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos

Mais de 89 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2026

Há oportunidades para professores, procuradores, promotores, guarda-vidas, médicos, profissionais de TI; salários podem chegar a R$ 37 mil mensais

MPES, Procuradoria-Geral e Guarapari: quase 11 mil vagas em concursos e seleções

Candidato precisa ter diploma de graduação em Direito e estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Inscrições começam no dia 3 de setembro

Procuradoria-Geral do ES abre concurso com salário de R$ 27 mil

Do total de oportunidades, 41.187 são para criação (cargos novos) e 47.871 para provimento, ou seja, convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos. Os postos estão distribuídos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O texto será analisado pela Comissão Mista do Orçamento, que pode fazer alterações no documento sugerido e, posteriormente, seguirá para votação conjunta no Congresso. O PLOA detalha a previsão de receitas e despesas do governo para o ano seguinte. No documento, inclui os gastos com a contratação de pessoal, aumento do salário mínimo, entre outros assuntos.

A maior oferta será destinada ao Poder Executivo Federal. Para a nomeação de aprovados, estão previstas 11.382 vagas, das quais 3.652 da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). O impacto é de cerca de R$1,5 bilhão, ao todo.

Há previsão ainda de criação e nomeação de cargos para professores e técnico-administrativos em Educação, além de militares e forças de Segurança do Distrito Federal (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros).

Além do Poder Executivo Federal, a proposta traz a perspectiva de provimentos nos Poderes Judiciário e Legislativo, na Defensoria Pública da União (DPU) e no Ministério Público da União (MPU).

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

  • Poder Executivo: 81.421 (42.892 para provimento e 38.529 para criação);
  • Poder Judiciário: 6.174 vagas (4.116 para provimento e 2.058 para criação);
  • Poder Legislativo: 296 vagas (todas para provimento);
  • Defensoria Pública da União: 810 vagas (210 para provimento e 600 para criação); e
  • Ministério Público da União: 357 vagas (todas para provimento).

É bom lembrar que, por se tratar de uma previsão orçamentária, o PLOA não garante a nomeação de aprovados. Também é necessária autorização e disponibilidade de recursos para o preenchimento dos postos.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

MPES, Procuradoria-Geral e Guarapari: quase 11 mil vagas em concursos e seleções

Procuradoria-Geral do ES abre concurso com salário de R$ 27 mil

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais