Mais de 89 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2026

Do total de postos, 41.187 são para criação (cargos novos) e 47.871 para provimento, ou seja convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:46

Congresso Nacional vai apreciar proposta enviada pelo governo federal Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado

O governo federal prevê preencher 89.058 vagas por meio de concursos públicos em 2026. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, encaminhado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (29).

Do total de oportunidades, 41.187 são para criação (cargos novos) e 47.871 para provimento, ou seja, convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos. Os postos estão distribuídos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O texto será analisado pela Comissão Mista do Orçamento, que pode fazer alterações no documento sugerido e, posteriormente, seguirá para votação conjunta no Congresso. O PLOA detalha a previsão de receitas e despesas do governo para o ano seguinte. No documento, inclui os gastos com a contratação de pessoal, aumento do salário mínimo, entre outros assuntos.

A maior oferta será destinada ao Poder Executivo Federal. Para a nomeação de aprovados, estão previstas 11.382 vagas, das quais 3.652 da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). O impacto é de cerca de R$1,5 bilhão, ao todo.

Há previsão ainda de criação e nomeação de cargos para professores e técnico-administrativos em Educação, além de militares e forças de Segurança do Distrito Federal (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros).

Além do Poder Executivo Federal, a proposta traz a perspectiva de provimentos nos Poderes Judiciário e Legislativo, na Defensoria Pública da União (DPU) e no Ministério Público da União (MPU).

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

Poder Executivo: 81.421 (42.892 para provimento e 38.529 para criação);

Poder Judiciário: 6.174 vagas (4.116 para provimento e 2.058 para criação);

Poder Legislativo: 296 vagas (todas para provimento);

Defensoria Pública da União: 810 vagas (210 para provimento e 600 para criação); e

Ministério Público da União: 357 vagas (todas para provimento).

É bom lembrar que, por se tratar de uma previsão orçamentária, o PLOA não garante a nomeação de aprovados. Também é necessária autorização e disponibilidade de recursos para o preenchimento dos postos.

