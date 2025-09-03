Nível superior

Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador municipal

inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro e até 17 de outubro; certame contará com três etapas: provas objetivas, exames discursivos e avaliação de títulos

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:43

Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Cariacica lançou nesta quarta-feira (3) o edital de abertura de concurso público para o cargo de procurador municipal. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais.

Os candidatos precisam ter formação em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovar pelo menos três anos de experiência jurídica depois da graduação.

As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro e até 17 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG). A taxa de participação é de R$ 120.

O concurso contará com três etapas: prova objetiva, exame discursivo e avaliação de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Os testes objetivos serão aplicados no dia 23 de novembro, sendo que a parte objetiva será realizada pela manhã, das 8h30 às 12h30, enquanto que a discursiva no período da tarde (das 14h30 às 18h30).

