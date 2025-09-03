Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador municipal

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:43
A Prefeitura de Cariacica lançou nesta quarta-feira (3) o edital de abertura de concurso público para o cargo de procurador municipal. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 12.127,50, para carga horária de 30 horas semanais.
Os candidatos precisam ter formação em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovar pelo menos três anos de experiência jurídica depois da graduação.
As inscrições poderão ser feitas de 16 de setembro e até 17 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG). A taxa de participação é de R$ 120.
O concurso contará com três etapas: prova objetiva, exame discursivo e avaliação de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório.
Os testes objetivos serão aplicados no dia 23 de novembro, sendo que a parte objetiva será realizada pela manhã, das 8h30 às 12h30, enquanto que a discursiva no período da tarde (das 14h30 às 18h30).
