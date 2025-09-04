Home
Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 12 mil

Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade;  inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de setembro

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:14

Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com quatro processos seletivos abertos para contratação de profissionais temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais.

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 12 mil

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta.

O edital 008/2025 prevê a contratação de médicos em várias especialidades. A remuneração é de R$ 6.100,92 (20h), R$ 7.321,11 (24h) e R$ 12.201,86 (40h).

O documento 009/2025 tem postos para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.353 a R$ 5.589, enquanto que o edital 010/2025 tem oportunidades para níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722 a R$ 2.871.

Por fim, o documento 011/2025 oferece vagas para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). As chances são voltadas para quem tem nível superior e a remuneração é de R$ 5.859.

Os contratos temporários terão o prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.

As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de setembro de 2025, no site selecao.es.gov.br

Confira as vagas

  • EDITAL 008/2025 – MÉDICO
  • Médico
  • Médico anestesiologia
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião plástico
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatra)
  • Médico endocrinologista e metabologista
  • Médico endocrinologista pediátrico
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrico
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologista e obstetra
  • Médico hematologista e homoterapeuta
  • Médico infectologista
  • Médico mastologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico neurocirurgião
  • Médico oftalmologista
  • Médico oncologista
  • Médico ortopedista e traumatologista
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem
  • Médico regulador
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista

  • EDITAL 009/2025 – NÍVEL SUPERIOR
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Odontológico cirurgião bucomaxilo facial
  • Técnico de nível superior (análises clínicas)
  • Terapeuta ocupacional

  • EDITAL 010/2025 – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
  • Técnico em órtese e prótese
  • Motorista (veículo de emergência)
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em laboratório
  • Telefonista
  • Motorista (veículo com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus, ônibus e caminhão)
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em laboratório (hemoterapia)
  • Auxiliar de serviços gerais

  • EDITAL 011/2025 – LACEN - NÍVEL SUPERIOR
  • Técnico de nível superior (biologia molecular)
  • Técnico de nível superior (bromatologia)
  • Técnico de nível superior (gestão pública)
