Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 12 mil

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:14
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com quatro processos seletivos abertos para contratação de profissionais temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta.
O edital 008/2025 prevê a contratação de médicos em várias especialidades. A remuneração é de R$ 6.100,92 (20h), R$ 7.321,11 (24h) e R$ 12.201,86 (40h).
O documento 009/2025 tem postos para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.353 a R$ 5.589, enquanto que o edital 010/2025 tem oportunidades para níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722 a R$ 2.871.
Por fim, o documento 011/2025 oferece vagas para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). As chances são voltadas para quem tem nível superior e a remuneração é de R$ 5.859.
Os contratos temporários terão o prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de setembro de 2025, no site selecao.es.gov.br.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o