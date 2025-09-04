Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 12 mil

Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade; inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de setembro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:14

Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com quatro processos seletivos abertos para contratação de profissionais temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 12 mil mensais.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da pasta.

O edital 008/2025 prevê a contratação de médicos em várias especialidades. A remuneração é de R$ 6.100,92 (20h), R$ 7.321,11 (24h) e R$ 12.201,86 (40h).

O documento 009/2025 tem postos para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.353 a R$ 5.589, enquanto que o edital 010/2025 tem oportunidades para níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos que vão de R$ 1.722 a R$ 2.871.

Por fim, o documento 011/2025 oferece vagas para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). As chances são voltadas para quem tem nível superior e a remuneração é de R$ 5.859.

Os contratos temporários terão o prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da Sesa.

As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 15 de setembro de 2025, no site selecao.es.gov.br.

Confira as vagas

EDITAL 008/2025 – MÉDICO

Médico

Médico anestesiologia

Médico angiologista

Médico cardiologista

Médico cirurgia de cabeça e pescoço

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião plástico

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica

Médico dermatologista

Médico do trabalho

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatra)

Médico endocrinologista e metabologista

Médico endocrinologista pediátrico

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrico

Médico geneticista

Médico geriatra

Médico ginecologista e obstetra

Médico hematologista e homoterapeuta

Médico infectologista

Médico mastologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico neurocirurgião

Médico oftalmologista

Médico oncologista

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Médico regulador

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

EDITAL 009/2025 – NÍVEL SUPERIOR

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Odontológico cirurgião bucomaxilo facial

Técnico de nível superior (análises clínicas)

Terapeuta ocupacional

EDITAL 010/2025 – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

Técnico em órtese e prótese

Motorista (veículo de emergência)

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em enfermagem

Técnico em laboratório

Telefonista

Motorista (veículo com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus, ônibus e caminhão)

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em laboratório (hemoterapia)

Auxiliar de serviços gerais

EDITAL 011/2025 – LACEN - NÍVEL SUPERIOR

Técnico de nível superior (biologia molecular)

Técnico de nível superior (bromatologia)

Técnico de nível superior (gestão pública)

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta