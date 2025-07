Seger

Governo do ES prepara novo concurso com salário de R$ 7.500

Oportunidades são para carreira de analista do executivo, cargo que exige o nível superior; edital está previsto para ser publicado ainda em 2025

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir um novo concurso público para o cargo de analista do executivo ainda este ano. A remuneração inicial é de R$ 7.547,78, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. >