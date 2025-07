CNU, Vitória e Serra: mais de 34 mil vagas abertas em concursos e seleções

193 editais

Remuneração pode chegar a R$ 37 mil mensais, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade

O destaque da semana fica por conta do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. São 3.652 vagas, distribuídas por 32 órgãos. Os salários variam de R$ 4.559 a R$ 16.413. Os interessados podem se inscrever até 20 de julho. A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos. >

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para a seleção temporária de assistente social, educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista e psicólogo. Os interessados têm até o dia 13 de julho para garantir a participação no processo seletivo. >

Já a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) tem oportunidades abertas para profissionais do magistério, habilitados, para atuação em Educação Especial. Os ganhos variam de R$ 3,4 mil a R$ 6,2 mil. O prazo segue até 10 de julho. >

E a Ufes está com oito vagas abertas para professores efetivos, com salários que podem chegar a R$ 6.180. As inscrições vão até 22 de julho. >