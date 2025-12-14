Home
>
Concursos
>
Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para cargos efetivos e temporários, com chances para professor, agente de combate a endemias, cuidador, servente, contador, engenheiro, entre outras funções

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:14

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

A segunda metade de dezembro começa com mais de 36 mil vagas em 207 concursos públicos e processos seletivos em todo o país — com oportunidades também no Espírito Santo. Os salários podem chegar a R$ 35 mil. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos efetivos e temporários.

Recomendado para você

Postos são para cargos efetivos e temporários, com chances para professor, agente de combate a endemias, cuidador, servente, contador, engenheiro, entre outras funções

Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Os aprovados vão trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) divulgou edital de abertura de concurso público com 930 vagas para cargos de nível superior. Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 11.680,78. O prazo para se inscrever vai até 2 de janeiro de 2026.

Seguem até 28 de dezembro as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), que visa preencher 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.

Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e seguem até 5 de janeiro.

Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Quem quer trabalhar com contrato temporário pode se inscrever no processo seletivo simplificado da Prefeitura de São Roque do Canaã, município do Noroeste do Espírito Santo. São 524 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos que chegam a R$ 3.944 mensais. Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro.

Já a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro para o processo seletivo simplificado de 86 professores. Os contratos serão temporários, e os selecionados terão ganhos de até R$ 6.988.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

Governo do ES lança concurso público para o Dório Silva com mais de 900 vagas

Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 520 vagas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais