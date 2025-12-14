Editais abertos

Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para cargos efetivos e temporários, com chances para professor, agente de combate a endemias, cuidador, servente, contador, engenheiro, entre outras funções

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 17:14

A segunda metade de dezembro começa com mais de 36 mil vagas em 207 concursos públicos e processos seletivos em todo o país — com oportunidades também no Espírito Santo. Os salários podem chegar a R$ 35 mil. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos efetivos e temporários.

Os aprovados vão trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) divulgou edital de abertura de concurso público com 930 vagas para cargos de nível superior. Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 11.680,78. O prazo para se inscrever vai até 2 de janeiro de 2026.

Seguem até 28 de dezembro as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), que visa preencher 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.

A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e seguem até 5 de janeiro.

Quem quer trabalhar com contrato temporário pode se inscrever no processo seletivo simplificado da Prefeitura de São Roque do Canaã, município do Noroeste do Espírito Santo. São 524 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos que chegam a R$ 3.944 mensais. Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro.

Já a Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro para o processo seletivo simplificado de 86 professores. Os contratos serão temporários, e os selecionados terão ganhos de até R$ 6.988.

