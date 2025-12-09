Serviço público

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Há oportunidades para professor, técnico-administrativo, agente de combate à endemias, cuidador, psicólogo, técnico de laboratório, entre outros postos

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:48

Crédito: Divulgação | Sesa

A segunda semana do mês de dezembro está com pelo menos 24 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo, somando mais de 2.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 16.748,42, oferecido pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba). O concurso conta com 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior para atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. As inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

A Prefeitura de Viana abriu inscrição para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. Os interessados podem se inscrever até 5 de janeiro.

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para a contratação de auxiliar de creche, cuidador e professor temporário. O salário varia de R$ 1.518 a R$ 4.719, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados podem se inscrever até 15 de dezembro.

As inscrições para a seleção temporária da Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) seguem até o dia 12 de dezembro. São cinco oportunidades para assessores jurídicos. Para participar, é necessário ter bacharelado em Direito. A remuneração é de R$ 5,5 mil e os candidatos podem se inscrever até 12 de dezembro.

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro para o processo seletivo simplificado de 86 professores. Os contratos serão temporários e os selecionados terão ganhos de até R$ 6.988.

Em São Roque do Canaã, a prefeitura abriu seleção para contratar 524 profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 3,9 mil. Os interessados podem se inscrever de 10 a 16 de dezembro.

Já em Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a prefeitura lançou processo seletivo simplificado para preencher 143 vagas, com salários que chegam a R$ 4,8 mil.

