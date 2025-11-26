Home
Concursos
Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

Inscrições poderão ser feitas de 2 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan; oportunidades são para cargos de níveis médio, superior e magistério

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:03

Fachada da Prefeitura de Viana
Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público para preencher 487 vagas, distribuídas por três editais. Os salários que podem chegar a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 550. Há postos para o quadro geral, magistério e Saúde. As regras foram publicadas nesta quarta-feira (26).

As inscrições poderão ser feitas de 2 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame. 

As provas para os cargos de níveis médio, superior e magistério serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2026, enquanto que para os agentes de endemias e comunitários, em 1º de março de 2026.

Mais informações em instantes.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

