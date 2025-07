Oportunidades

Cacau Show, Vale, Imetame e 21 indústrias abrem vagas de emprego e estágio no ES

Postos de trabalho estão disponíveis em empresas instaladas em Cariacica, Serra, Viana, Linhares, Aracruz, Anchieta, Castelo, Venda Nova do Imigrante, entre outras cidades

Indústrias instaladas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para selecionar profissionais de diversos níveis de escolaridade. Ao todo, 24 empresas têm oportunidades efetivas e temporárias, além de chances para estagiários, pessoas com deficiência e afirmativas para mulheres. >