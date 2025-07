Enem dos Concursos

CNU 2025 tem 761,5 mil inscritos; veja candidatos por bloco

Número é bem menor do que na edição passada, com 2,1 milhões de inscrições; concurso oferece 3.652 vagas em 36 órgãos

Publicado em 26 de julho de 2025 às 14:11

SÃO PAULO - A edição de 2025 do CNU (Concurso Nacional Unificado) tem 761.528 inscritos que concorrerão a 3.652 vagas — divididas em nove blocos temáticos— para trabalhar em 32 órgãos do governo federal.>

Os dados foram divulgados neste sábado (26) pelo (MGI Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), responsável pela organização e realização do concurso.>

O total de participantes é bem menor do que na edição de 2024, a primeira do chamado "Enem dos Concursos", que contou com 2,1 milhões de candidatos inscritos. No dia da prova, no entanto, cerca de 1 milhão esteve presente.>

Os exames serão realizados em 228 cidades de todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal.>

O bloco que mais registrou inscrições foi o nove, onde estão as vagas de ensino médio. Ao todo, são 177.598 inscritos, que vão concorrer 340 postos distribuídas entre nove agências reguladoras.>

O bloco cinco, de administração, ficou com a segunda colocação em número de inscritos, com 173.829. Depois vem o bloco um, em terceiro, que é o da Seguridade Social, com vagas em saúde e assistência, que registrou 127.970 participantes.>

As regiões com o maior número de inscritos são Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).>

Os candidatos tiveram dificuldades em se inscrever no último dia, que foi domingo, 20 de julho. Eles relataram instabilidade no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), organizadora da seleção.>

O concurso teve mudanças. Nesta segunda edição, há mais órgãos oferecendo cargos e um menor número de vagas. Em 2024, eram 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, com salários de até R$ 21 mil. Agora, a maior remuneração é de R$ 16 mil, para cinco carreiras: quatro de especialistas na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e uma na Ancine (Agência Nacional do Cinema).>

Segundo o MGI, o perfil de vagas difere da primeira edição, tanto em habilidades exigidas, como nos níveis salariais. E há também o foco em maior igualdade de gêneros, com regra de que serão aprovadas para a segunda fase ao menos um número de 50% de mulheres.>

A inscrição de mulheres subiu nesta segunda edição. Elas representam 60% do total de inscritos, acima dos 56,2% da última edição.>

Veja o total de inscritos por blocos para o CNU 2025

Bloco 1 - Seguridade Social: Saúde e Assistência - 127.970

Bloco 2 - Cultura e Educação - 69.507

Bloco 3 - Ciências, Dados e Tecnologia - 35.834

Bloco 4 - Engenharia e Arquitetura - 41.245

Bloco 5 - Administração - 173.829

Bloco 6 - Desenvolvimento Socioeconômico - 44.441

Bloco 7 - Justiça e Defesa - 54.029

Bloco 8 - Intermediário - Saúde - 37.075

Bloco 9 - Intermediário - Regulação - 177.598 >

Quais as próximas fases do CNU 2?

As provas objetivas do CNU 2 serão realizadas em 5 de outubro, e as provas discursivas, no dia 7 de dezembro, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.>

Os candidatos podem acompanhar as informações no site https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.>

Veja o calendário do CNU 2025

Prova objetiva - 05/10/2025

Convocação para prova discursiva - 12/11/2025

Convocação (confirmação de cotas e PcD) - 12/11/2025

Envio de títulos - 13/11/2025 a 19/11/2025

Procedimentos de confirmação de cotas - 8/12/2025 a 17/12/2025

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase - 07/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação - 30/01/2026 >

