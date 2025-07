35 vagas

Provas do concurso da Assembleia do ES serão aplicadas na Grande Vitória e interior

Exames estão previstos para serem realizados em outubro, em data ainda a ser divulgada; contrato com a banca deve ser assinado nesta quinta (3)

As provas do concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) serão aplicadas em três regiões do Estado: Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. A previsão é de que os exames ocorram em outubro, em data ainda a ser divulgada. >