Efetivos e temporários

12 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil no ES

Oportunidades estão no Concurso Nacional Unificado, em prefeituras, em secretaria estadual, conselho de classe e instituições de ensino

O destaque da semana fica por conta do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. São 3.652 vagas para todos o Brasil, inclusive o Espírito Santo. No Estado, as chances estão nos Ministérios de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Pesca e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por aqui, os salários chegam a R$ 9,3 mil. Os interessados podem se inscrever até 20 de julho. >