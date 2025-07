CNU

Enem dos concursos: inscrições começam nesta quarta-feira (2)

São mais de 3.600 vagas, distribuídas por 32 órgãos federais, com salários que variam de R$ 4.787,59 e R$ 17.726,42. Os candidatos podem se inscrever em nove blocos temáticos

As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, começam às 10 horas desta quarta-feira (2). A oferta é de de 3.652 vagas distribuídas por 32 órgãos federais. >

O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 20 de julho, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . A taxa de participação é de R$ 70 para todos os cargos. É necessário ter conta do gov.br.>

3.652 para cargos de níveis médio, técnico e superior. Serão 2.480 para contratação imediata, enquanto que as demais 1.172 chances serão preenchidas no curto prazo após a homologação dos resultados​.>

A maior parte das vagas, 2.089, são para trabalhar no Distrito Federal, que abriga a maioria dos órgãos federais. As demais por outros Estados. >

De acordo com o edital, os candidatos poderão concorrer a mais de um cargo dentro do mesmo bloco temático. A ordem de preferência entre as vagas disponíveis no segmento escolhido deve ser feita no ato da inscrição.>