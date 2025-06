Oportunidades

ES tem 11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil

Sete prefeituras, três instituições de ensino e um conselho regional têm oportunidades imediatas para a contratação de profissioniais de vários níveis de escolaridade

A Prefeitura de Guarapari, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para a contratação temporária de operador de equipamento. Já a seleção do município de Ibiraçu, no Norte do Estado, visa selecionar profissionais de várias especialidades. O prazo para se inscrever termina no dia 1º de julho. >