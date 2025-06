Mais de 190 editais

Prefeituras do ES, Ifes e Exército: mais de 25 mil vagas abertas em concursos e seleções

Salários podem chegar a R$ 37 mil mensais. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:30

Mais de 25 mil vagas estão abertas em cerca de 190 concursos públicos e processos seletivos por todo o país, com salários que podem chegar a R$ 37 mil. No Espírito Santo, há oportunidades em prefeituras, no Instituto Federal e até no Exército. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos efetivos e temporários. >

As oportunidades estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. >

Prefeitura de Guarapari tem oportunidades temporárias Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Guarapari, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para a contratação temporária de operador de equipamento. Já a seleção do município de Ibiraçu, no Norte do Estado, visa selecionar profissionais de várias especialidades. O prazo para se inscrever termina no dia 1º de julho. >

No Ifes de Santa Teresa, há três postos para professor substituto, com salário de R$ 8 mil. Os profissionais vão dar aula nas áreas de Agronomia, Artes e Educação Física. >

Já o Conselho Regional de Biomedicina abriu concurso público para a contratação de novos servidores em quatro Estados, entre eles, o Espírito Santo. O salário é de R$ 10.520, e os interessados podem se inscrever até o dia 21 de julho. >

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), anunciou a abertura de 100 vagas para os Cursos de Formação e Graduação de Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares, por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME). Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 16 e 21 anos. As inscrições seguem até 9 de julho. >

