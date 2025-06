Proposta

MEC publica edital com prazos para concurso unificado para professores

União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão adotar o resultado da avaliação como etapa de processo de admissão próprio; provas serão aplicadas em 26 de outubro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 10:30

Seleção é voltada para admissão de professores na rede pública Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), publicou nesta terça-feira (17) o edital com diretrizes, procedimentos e prazos da Prova Nacional Docente (PND), intitulada como Concurso Nacional Unificado dos Professores. >

O regulamento já havia sido divulgado no dia 13 de junho. De acordo com o MEC, o CNU para professores não é um concurso e, sim, uma proposta do governo federal para disponibilizar uma prova única, que poderá ser utilizada pelos por União, Estados, Distrito Federal e Municípios para recrutamento de professores. >

Conforme informações do Inep, os entes federativos que aderirem ao projeto poderão utilizar o exame nacional como etapa única ou complementar em seus concursos públicos ou processos seletivos. Isso quer dizer que haverá a possibilidade de utilizar apenas a nota da PND, além de aplicar etapas adicionais, como prova prática e avaliação de títulos.>

Poderão participar os estudantes concluintes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas e os demais indivíduos que queiram participar de concursos ou processos seletivos promovidos por redes públicas de ensino que adotem o resultado da avaliação como etapa de processo de admissão.>

>

De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas de 14 a 25 de julho, no site do Inep. No ato da inscrição, o participante deverá indicar a área específica na qual deseja ser avaliado.>

A taxa de participação é de R$ 85. O período de solicitação de isenção do valor será entre os dias 30 de junho a 4 de julho.>

O benefício será concedido, conforme os seguintes critérios:>

Ser estudante habilitado e inscrito como concluinte no Enade das Licenciaturas pelo coordenador de curso

Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. >

Os entes federativos que aderiram ao modelo de provas deverão publicar seus editais de concurso com a indicação do uso da nota da PND ou do ato normativo que regulamente sua utilização.>

As provas serão aplicadas no dia 26 de outubro, no turno da tarde, das 13h30 às 19h. Os testes contarão com 64 questões, distribuídas da seguinte forma:>

formação geral - 27 questões, sobre compreensão de temas essenciais à prática pedagógica, contextualizadas a partir da legislação educacional e da realidade cultural brasileira>

formação específica - 37 questões, sendo 36 objetivas e uma dissertativa.>

CRONOGRAMA>

Isenção da taxa de inscrição: 30/6 a 4/7/2025;

30/6 a 4/7/2025; Inscrição: 14 a 25/7/2025;

14 a 25/7/2025; Pagamento da taxa de inscrição : 14 a 31/7/2025;

: 14 a 31/7/2025; Aplicação da PND: 26/10/2025;

26/10/2025; Divulgação das versões preliminares do gabarito das questões objetivas e do padrão de resposta da questão discursiva: 28/10/2025;

28/10/2025; Divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 11/11/2025;

11/11/2025; Divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva: 25/11/2025;

25/11/2025; Divulgação do resultado final da PND: 10/12/2025. >

