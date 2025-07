Decisão do TCES

Nove cidades do ES têm de apresentar em 120 dias plano de concurso público

Determinação foi feita pelo Tribunal de Contas após fiscalização para verificar se municípios privilegiam a contratação de servidores temporários em detrimento a efetivos

Uma fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) analisou a relação existente entre servidores temporários e efetivos em 10 municípios capixabas. Ao final do processo, os conselheiros determinaram que nove prefeituras realizem um plano de ação para a realização de concurso público .

Metodologia

Achados

Com base nesses achados, foram dadas diversas determinações, recomendações e ciências aos municípios fiscalizados. "Vale destacar que constam dentre as determinações a elaboração de planejamento para adequação da estrutura administrativa de pessoal, englobando desde a legislação até a efetivação das admissões. A fase de planejamento é crucial para corrigir as falhas identificadas, mas também para que não se cometam outras", pontuou o relator do processo, conselheiro Rodrigo Chamoun.