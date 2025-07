170 editais

Viana, CRM e Castelo: mais de 28 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos para trabalhar como efetivos e temporários, com chances para todos os níveis de escolaridade; remuneração pode chegar a R$ 41 mil

Publicado em 20 de julho de 2025 às 18:45

Pelo menos 28 mil vagas estão abertas em 170 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com vagas para postos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. >

As chances são para trabalhar em cargos efetivos e temporários em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. A remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. >

Prefeitura de Viana tem vagas para agente de combate à endemias Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

No Espírito Santo, a Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para a seleção de agente de combate às endemias. O candidato precisa ter apenas o ensino médio. A remuneração é de R$ 3.036, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 550. O prazo para se inscrever segue até as 18h do dia 31 de julho.>

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar mais de 180 novos servidores por meio de concurso público. Os ganhos chegam a quase R$ 12 mil mensais. As inscrições começam no dia 23 de julho e seguem até 25 de agosto. >

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) vai contratar novos assistentes administrativos, que vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo do Espírito Santo. É necessário ter o nível médio. O salário é de R$ 2.105,20, para 40 horas semanais de trabalho. Os interessados podem se inscrever até 28 de julho. >

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) lançou edital de concurso, com o objetivo de preencher sete vagas e formar cadastro reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.>

Também há vagas para servidores nos Conselhos Regionais de Educação Física e de Psicologia, com salários que chegam a R$ 5,4 mil. O prazo para os dois certames vai até 18 de agosto. >

A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo abriu processo seletivo simplificado para contratar dois profissionais de nível superior, além da formação de cadastro de cadastro reserva. Os postos são para Sociologia e Contabilidade, com ganhos de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 22 de julho.>

