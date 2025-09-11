Prefeitura de Viana prepara concurso com 398 vagas para o magistério

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:41
A Prefeitura de Viana prepara um novo concurso público para cargos do magistério. A oferta será de 398 vagas para professor, pedagogo e assistente de Educação Básica. A previsão é de que o certame ocorra ainda este ano.
O Instituto Consulplan será o responsável pela organização do concurso. A página oficial da seleção já foi criada pela banca.
De acordo com a prefeitura, as novas contratações têm como objetivo fortalecer ainda mais a rede de ensino, garantindo qualidade, inovação e oportunidades para novos profissionais.
Além do anúncio das vagas, o município vai implantar um novo piso salarial para professores.
Para isso, um projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal de Viana para apreciação, estabelecendo o novo Plano de Carreira do Magistério de Viana, com reajustes que variam de 17% a 48% para os níveis de ensino superior, especialização, mestrado e doutorado.
Com a proposta, quem tem nível superior passa a ter ganhos de R$ 3.200. Para os professores com especialização, a remuneração será de R$ 3.680, enquanto que os com mestrado, R$ 4.784. Já os profissionais com doutorado passarão a ganhar R$ 6.697,60 .
