Prefeitura do ES abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Oferta é de 98 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva; inscrições começam no dia 30 de setembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:22

Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo
Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Prefeitura de Pedro Canário

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Oferta é de 98 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva; inscrições começam no dia 30 de setembro

A remuneração varia de R$ 1.525,60 a R$ 8.500, com cargas horárias que vão de 25 a 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas de 30 de setembro a 29 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo concurso.

A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de ensino médio e técnico, R$ 100 para quem tem nível superior e R$ 140 para os candidatos que concorrerem aos postos de procurador.

Podem solicitar isenção do valor os candidatos que foram inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício pode ser feita de 30 de setembro a 1º de outubro de 2025.

Quais são as etapas?

  • Prova objetiva, para todos os cargos, que serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025
  • Prova discursiva, apenas para a função de procurador municipal, que serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025
  • Prova de títulos, para procurador municipal, professor e pedagogo.

Validade do concurso

A validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.

Confira as vagas

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar de oficina mecânica (1)
  • Eletricista de autos (cadastro)
  • Mecânico de veículos e máquinas pesadas (1)

  • NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar de apoio docente (30)
  • Fiscal municipal de nível médio: meio ambiente (cadastro)
  • Fiscal municipal de nível médio: obras e postura (1)
  • Fiscal municipal de nível médio: sanitário (1)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico municipal de nível médio: técnico em segurança do trabalho (1)
  • Técnico municipal de nível médio: agrícola (1)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente administrativo I (2)
  • Procurador municipal classe I (1)
  • Pedagogo (10)
  • Fiscal municipal tributário de nível superior (1)
  • Técnico municipal de nível superior: engenheiro agrônomo (1)
  • Técnico municipal de nível superior: engenheiro ambiental (1)
  • Técnico municipal de nível superior: engenheiro civil (1)
  • Técnico municipal de nível superior: assistente social (1)
  • Técnico municipal de nível superior: psicólogo (1)
  • Técnico municipal de nível superior: médico veterinário (1)
  • Técnico municipal de nível superior: biólogo (1)
  • Técnico municipal de nível superior: fisioterapeuta (1)
  • Técnico municipal de nível superior: fonoaudiólogo (1)
  • Técnico municipal de nível superior: cirurgião-dentista (1)
  • Técnico municipal de nível superior: contador (1)
  • Técnico municipal de nível superior: analista processual (2)
  • Professor (30)
  • Professor de artes (1)
  • Professor de educação física (1)
  • Professor de língua inglesa (1)
  • Auditor público interno: direito (1)
  • Auditor público interno: ciências contábeis (1)
Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

