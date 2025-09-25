Prefeitura do ES abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:22
A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração varia de R$ 1.525,60 a R$ 8.500, com cargas horárias que vão de 25 a 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de setembro a 29 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo concurso.
A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de ensino médio e técnico, R$ 100 para quem tem nível superior e R$ 140 para os candidatos que concorrerem aos postos de procurador.
Podem solicitar isenção do valor os candidatos que foram inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. A solicitação do benefício pode ser feita de 30 de setembro a 1º de outubro de 2025.
A validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
