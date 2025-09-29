Home
Assembleia Legislativa publica edital de concurso com salário de R$ 9 mil

Os cargos de analista e consultor exigem que os candidatos tenham o nível médio; já para agente de polícia legislativa o requisito é o nível fundamental

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:16

Plenário da Assembleia Legislativa
Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) divulgou nesta segunda-feira (29) as regras do concurso público com 35 vagas. Os salários chegam a R$ 9,3 mil. As oportunidades estão distribuídas por dois documentos.

O primeiro edital contempla 20 postos, sendo 15 para consultor legislativo e cinco para analista legislativo. A remuneração é de R$ 9.360,43 e R$ 4.621,48, respectivamente. Para participar, é necessário ter nível superior.

Já o segundo edital conta com 15 vagas para agente de polícia legislativa, que exige o nível fundamental. O salário inicial base é de R$ 3.142,65.

As inscrições poderão ser feitas de 6 a 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

A taxa de participação é de R$ 115 para analista, R$ 220 para consultor e R$ 85 para agente de polícia legislativa.

As provas de analista e consultor serão aplicadas no dia 23 de novembro, enquanto que de agente de polícia legislativa em 30 de novembro.

