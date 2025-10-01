35 vagas

Conheça os cargos do concurso público da Assembleia Legislativa do ES

Os cargos de analista e consultor exigem que os candidatos tenham o nível superior; já para agente de polícia legislativa o requisito é o nível fundamental

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:38

Policia Legislativa garante a segurança da Casa Crédito: Ricardo Medeiros

O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem como objetivo preencher 35 vagas. Quem tem apenas o nível fundamental pode se inscrever no cargo de agente de polícia legislativa, enquanto que profissionais de nível superior podem disputar um dos postos para consultor e analista.

O consultor assessora os deputados estaduais, enquanto que os analistas cuidam da folha de pagamento e os agentes de polícia fazem a segurança da Casa. Confira os detalhes mais abaixo.

O diretor-geral da Casa, Miguel Amm Filho, explica que os cargos foram definidos após um estudo que identificou quais as áreas mais carentes no Poder Legislativo, sendo uma delas a da Segurança.

“Fomos até à Câmara dos Deputados para conhecer como era o cargo de agente de polícia legislativa. Vai ser um salto de qualidade grande, tanto para o parlamentar quanto para os servidores da Casa”, comenta.

O executivo comenta que os consultores trabalham com o auxílio de parlamentares, inclusive em comissões. São eles que emitem parecer técnico sobre projetos que podem ou não interessar a população. O último concurso para a carreira foi realizado há 20 anos.

Amm afirma ainda que os aprovados nos cargos de consultor e analista devem ser nomeados até abril de 2026, enquanto que os agentes de polícia no segundo semestre.

“A Ales conta com plano de carreira, onde o servidor vai crescendo ao longo dos anos, com adicionais de quinquênio, decênio e assim por diante”, comenta.

A expectativa é de que o certame registre mais de 25 mil inscrições. As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Além da tão sonhada estabilidade, o salário promete ser um dos principais atrativos do certame, podendo chegar a quase R$ 10 mil, somando todos os benefícios. A remuneração varia de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil, para carga horária de 30 horas semanais.

Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.949,45, auxílio-saúde de varia de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 (conforme a faixa etária), auxílio-creche de R$ 500 por filho de até seis anos. Também são assegurados adicionais por tempo de serviço e assiduidade e ascensão na carreira.

Sobre os cargos

AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA

Vagas: 15

Requisito: ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B

Remuneração: salário base de R$ 3.140, para a carga horária de 6 horas diárias. Entretanto, eles podem trabalhar 8 horas por dia e receber uma gratificação de extensão de jornada, que é de R$ 3.500. Isso quer dizer que os ganhos chegam a R$ 6.600. Somando os outros benefícios, os agentes de polícia legislativa podem ter ganhos de quase R$ 10 mil mensais.

O que faz: o agente de polícia legislativa cuida da segurança patrimonial e pessoal tanto dos deputados quanto dos servidores da Assembleia.

CONSULTOR LEGISLATIVO

Requisitos: nível superior e experiência de três anos na área.

Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas:

Finanças Públicas (2)

Controle Interno (2)

Processo Legislativo (2)

Medicina Veterinária (1)

Agricultura (1)

Mobilidade Urbana (1)

Saúde Pública (1)

Infraestrutura e Logística (1)

Educação (1)

Ciência e Tecnologia (1)

Meio Ambiente (1)

Segurança Pública (1)

Remuneração: R$ 9.630,43, podendo chegar a R$ 14,9 mil no topo da carreira.

O que faz: o consultor é aquele profissional que auxilia o trabalho como auxiliar dos parlamentares, inclusive nas comissões. Ele pode falar sobre méritos de processo, elaborar laudos técnicos e projetos, emitir parecer sobre projetos, entre outros temas.

ANALISTA LEGISLATIVO

Vagas: 5, destinadas a profissionais com ensino superior em áreas específicas. Serão duas vagas para atuar no setor de folha de pagamento, duas na Diretoria de Finanças e uma na Coordenação de Recursos Humanos da Casa.

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 4.621,48

O que faz: o analista é aquele servidor que atua na área administrativa da Casa. Eles trabalham como folha de pagamento, gerencia pessoal, auxiliar os consultores, entre outras atividades.

Sobre o concurso

BENEFÍCIOS

Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão

Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade

Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos

Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos

Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos

CARGA HORÁRIA

30 horas semanais.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 6 até as 16 horas de 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 115 para analista, R$ 220 para consultor e R$ 85 para agente de polícia legislativa.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA?

Há possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos com limitações de ordem financeira, para prestadores de serviço no período eleitoral, para pessoas com deficiência e para doadores de sangue.

O benefício pode ser solicitado das 9 horas do dia 6 de outubro ate as 16 horas do dia 8 de outubro, no site da inscrição.

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 23 de novembro. Os inscritos para os postos de consultor farão a parte discursiva no período da tarde.

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 30 de novembro no turno da tarde.

ONDE SERÃO AS PROVAS?

As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta