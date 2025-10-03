Home
Assembleia Legislativa do ES muda datas de provas e inscrições do concurso; entenda

Assembleia Legislativa do ES muda datas de provas e inscrições do concurso; entenda

Inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de outubro, enquanto que os exames ocorrem em dezembro; oportunidades são destinadas a cargos de níveis fundamental e superior

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:11

Policia Legislativa
Agente de policia legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

Assembleia Legislativa do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (03) alterações no cronograma do concurso público com 35 vagas. As mudanças estão no início e término das inscrições, além da data de aplicação das provas.

A Casa informou que a retificação acontece por questões logísticas, pois outros concursos estão programados para serem aplicados nas datas anteriormente divulgadas. O novo calendário, segundo o Poder Legislativo, busca assegurar que todos os candidatos aos cargos possam participar do certame, sem prejuízos, evitando a sobreposição com outras provas e conflitos de agenda.

As inscrições, que começariam no dia 6 de outubro, agora poderão ser feitas a partir de 13 de outubro e prosseguem até 13 de novembro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

Já as provas para os cargos de analista e consultor legislativo, que seriam realizadas no dia 23 de novembro, mudaram para 14 de dezembro, enquanto que para agente de polícia legislativa, inicialmente agendadas para 30 de novembro, ocorrerão em 21 de dezembro.

As alterações foram publicadas no Diário do Poder Legislativo e estão disponíveis no site das inscrições.

Sobre o concurso da Assembleia Legislativa do ES

AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA

Vagas: 15

Requisito: ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B

Remuneração: salário base de R$ 3.140, para a carga horária de 6 horas diárias. Entretanto, eles podem trabalhar 8 horas por dia e receber uma gratificação de extensão de jornada, que é de R$ 3.500. Isso quer dizer que os ganhos chegam a R$ 6.600. Somando os outros benefícios, os agentes de polícia legislativa podem ter ganhos de quase R$ 10 mil mensais.

O que faz: o agente de polícia legislativa cuida da segurança patrimonial e pessoal tanto dos deputados quanto dos servidores da Assembleia.

CONSULTOR LEGISLATIVO

Requisitos: nível superior e experiência de três anos na área.

  • Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Finanças Públicas (2)
  • Controle Interno (2)
  • Processo Legislativo (2)
  • Medicina Veterinária (1)
  • Agricultura (1)
  • Mobilidade Urbana (1)
  • Saúde Pública (1)
  • Infraestrutura e Logística (1)
  • Educação (1)
  • Ciência e Tecnologia (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Segurança Pública (1)

Remuneração: R$ 9.630,43, podendo chegar a R$ 14,9 mil no topo da carreira.

O que faz: o consultor é aquele profissional que auxilia o trabalho como auxiliar dos parlamentares, inclusive nas comissões. Ele pode falar sobre méritos de processo, elaborar laudos técnicos e projetos, emitir parecer sobre projetos, entre outros temas.

ANALISTA LEGISLATIVO

Vagas: 5, destinadas a profissionais com ensino superior em áreas específicas. Serão duas vagas para atuar no setor de folha de pagamento, duas na Diretoria de Finanças e uma na Coordenação de Recursos Humanos da Casa.

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$ 4.621,48

O que faz: o analista é aquele servidor que atua na área administrativa da Casa. Eles trabalham como folha de pagamento, gerencia pessoal, auxiliar os consultores, entre outras atividades.

Sobre o concurso

BENEFÍCIOS

  • Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão
  • Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade
  • Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos
  • Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos
  • Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos 

CARGA HORÁRIA

30 horas semanais.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia  13 de outubro até as 16 horas de 13 de novembro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 115 para analista, R$ 220 para consultor e R$ 85 para agente de polícia legislativa.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA?

Há possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos com limitações de ordem financeira, para prestadores de serviço no período eleitoral, para pessoas com deficiência e para doadores de sangue.

O benefício pode ser solicitado das 9 horas do dia 13 de outubro ate as 16 horas do dia 15 de outubro, no site da inscrição.

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor farão a parte discursiva no período da tarde.

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 31 de dezembro no turno da tarde.

ONDE SERÃO AS PROVAS? 

As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

