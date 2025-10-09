Home
>
Concursos
>
Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); provas serão aplicadas em 14 dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:54

iases vai contar com reforço de pessoal em breve
iases vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Divulgação / Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) publicou nesta quinta-feira (9) o edital de abertura do concurso público com 1.008 vagas. Os postos são destinados a profissionais de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7 mil mensais.

Recomendado para você

Inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); provas serão aplicadas em 14 dezembro

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap)

Edital de concurso do Iases com mais de 1.000 vagas sai nesta quinta (9)

Alteração já começa a valer para o Edital 01/2025, que oferta 1.052 vagas para o cargo no Estado

Assembleia aprova mudanças para ingresso de investigadores na Polícia Civil do ES

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.

Vagas

Ao todo, são 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

  • AGENTE SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.
  • Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo
  • Salário:  R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

  • TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.
  • Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber
  • Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Quem pode pedir isenção?

Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:

  • Hipossuficiência econômica
  • Doadores de medula óssea
  • Prestadores de serviço no período Eleitoral
  • Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
  • Pessoa com deficiência
  • Doadores de sangue).

Etapas

ETAPAS

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

  • Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Teste de Avaliação Física
  • Teste de Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

  • Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

  • Teste de Força na Barra Fixa
  • Teste de Abdominal Remador
  • Teste de Corrida 12 minutos.

Teste de Abdominal Remador

Teste de Corrida 12 minutos.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Inscrições para o concurso da Polícia Penal do ES começam nesta terça-feira (7)

15 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Assembleia, Polícia Penal e Viana: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Assembleia Legislativa publica edital de concurso com salário de R$ 9 mil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais