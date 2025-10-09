Níveis médio e superior

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); provas serão aplicadas em 14 dezembro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:54

iases vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Divulgação / Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) publicou nesta quinta-feira (9) o edital de abertura do concurso público com 1.008 vagas. Os postos são destinados a profissionais de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7 mil mensais.

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.

Vagas

Ao todo, são 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.

842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo

nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo Salário: R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito. Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber

nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Quem pode pedir isenção?

Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:

Hipossuficiência econômica

Doadores de medula óssea

Prestadores de serviço no período Eleitoral

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Pessoa com deficiência

Doadores de sangue).

Etapas

ETAPAS

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório

Teste de Avaliação Física

Teste de Avaliação Psicológica

Investigação Social

Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório

Avaliação Psicológica

Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

Teste de Força na Barra Fixa

Teste de Abdominal Remador

Teste de Corrida 12 minutos.

Teste de Abdominal Remador

Teste de Corrida 12 minutos.

