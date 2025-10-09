Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:54
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) publicou nesta quinta-feira (9) o edital de abertura do concurso público com 1.008 vagas. Os postos são destinados a profissionais de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7 mil mensais.
As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.
Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.
Ao todo, são 1.008 oportunidades.
O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
40 horas semanais
O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.
Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:
ETAPAS
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.
TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.
A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.
O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:
Teste de Abdominal Remador
Teste de Corrida 12 minutos.
