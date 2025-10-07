Mais de 1.900 vagas

15 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Há postos para oficial investigador de polícia, policial penal, consultor legislativo, promotor, engenheiro, professor, entre outras oportunidades

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:28

Pelo 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.900 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Entre os certames no Estado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) oferece o maior salário, podendo passar de R$ 37 mil mensais. São cinco vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

O destaque fica por conta do concurso da Polícia Civil do ES 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. Para participar, o candidato precisa ter o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever de 16 de outubro a 16 de novembro.

Ainda na área da Segurança Pública, a Polícia Penal do Espírito Santo vai contratar 600 profissionais efetivos que tenham o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições poderão ser feitas de 7 a 27 de outubro.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai abrir concurso público com 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil e os interessados podem se inscrever até 30 de outubro.

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 74 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e salário de R$ 2.817. Os interessados têm até o dia 24 de outubro para se inscrever.

Em Viana, a prefeitura anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de borracheiro, gari, coveiro, motorista, operador braçal, operador de máquinas pesadas e pedreiro. A remuneração chega a R$ 1.776. O prazo para se inscrever vai até 19 de outubro.

Já a Prefeitura de Vitória está com três editais de seleções publicadas, com chances para cirurgião dentista, engenheiro e técnico desportivo. O prazo vai depender de cada seleção e a remuneração chega a R$ 7.200.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever até 29 de outubro.

