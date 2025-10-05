214 editais

Assembleia, Polícia Penal e Viana: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos para policial penal, agente de polícia legislatica, gari, engenheiro, professor, promotor, consultor legislativo, entre outras oportunidades; salários chegam a R$ 44 mil

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:57

Pelo menos 214 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Agente de policia legislativa tem 15 vagas disponíveis no ES Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai abrir concurso público com 35 vagas, sendo 15 para consultor, cinco para analista e 15 para agente de polícia legislativa. Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil, e os interessados podem se inscrever de 13 de outubro a 13 de novembro.

A Polícia Penal do Espírito Santo vai contratar 600 profissionais efetivos que tenham o ensino médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições poderão ser feitas de 7 a 27 de outubro.

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 74 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e salário de R$ 2.817. Os interessados têm até o dia 24 de outubro para se inscrever.

Em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, a prefeitura anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de borracheiro, gari, coveiro, motorista, operador braçal, operador de máquinas pesadas e pedreiro. A remuneração chega a R$ 1.776. O prazo para se inscrever vai até 19 de outubro.

Já a Prefeitura de Vitória está com três editais de seleções publicadas, com chances para cirurgião dentista, engenheiro e técnico desportivo. O prazo vai depender de cada seleção, e a remuneração chega a R$ 7.200.

