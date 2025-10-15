Concurso do Iases vai ter nova data de realização das provas; confira

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:50
As provas do concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foram adiadas. A aplicação do exame, prevista inicialmente para 14 de dezembro, passou para 18 de janeiro de 2026. A retificação do cronograma foi publicada nesta quarta-feira (15), menos de uma semana após a abertura do edital, pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela realização do processo seletivo.
O concurso é voltado a profissionais de níveis médio e superior. São 1.008 vagas com salários que podem chegar a R$ 7 mil mensais. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até 14 de novembro, no site do Idcap. Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.
Ao todo, são 1.008 oportunidades.
O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
40 horas semanais
As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.
Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:
A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 15 e 17 de outubro, no site da inscrição.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.
TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.
Com a retificação do cronograma, agora as provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro.
A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.
O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o