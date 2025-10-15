Mudança

Concurso do Iases vai ter nova data de realização das provas; confira

Organizadora do processo seletivo retificou o cronograma divulgado no início do mês, adiando a aplicação do exame para janeiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:50

As provas do concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foram adiadas. A aplicação do exame, prevista inicialmente para 14 de dezembro, passou para 18 de janeiro de 2026. A retificação do cronograma foi publicada nesta quarta-feira (15), menos de uma semana após a abertura do edital, pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela realização do processo seletivo.

O concurso é voltado a profissionais de níveis médio e superior. São 1.008 vagas com salários que podem chegar a R$ 7 mil mensais. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até 14 de novembro, no site do Idcap. Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.

Vagas

Ao todo, são 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.

842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo

nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo Salário: R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito. Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber

nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Quem pode pedir isenção?

Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:

Hipossuficiência econômica

Doadores de medula óssea

Prestadores de serviço no período Eleitoral

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Pessoa com deficiência

Doadores de sangue).

A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 15 e 17 de outubro, no site da inscrição.

Etapas

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório

Teste de Avaliação Física

Teste de Avaliação Psicológica

Investigação Social

Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório

Avaliação Psicológica

Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

Com a retificação do cronograma, agora as provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro.

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

Teste de Força na Barra Fixa

Teste de Abdominal Remador

Teste de Corrida 12 minutos.

