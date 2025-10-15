Home
Concurso do Iases vai ter nova data de realização das provas; confira

Organizadora do processo seletivo retificou o cronograma divulgado no início do mês, adiando a aplicação do exame para janeiro

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:50

Unidade de Internação Provisória do Iases em Linhares
Unidade de Internação Provisória do Iases em Linhares Crédito: Divulgação

As provas do concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foram adiadas. A aplicação do exame, prevista inicialmente para 14 de dezembro, passou para 18 de janeiro de 2026. A retificação do cronograma foi publicada nesta quarta-feira (15), menos de uma semana após a abertura do edital, pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela realização do processo seletivo. 

O concurso é voltado a profissionais de níveis médio e superior. São 1.008 vagas com salários que podem chegar a R$ 7 mil mensais. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até 14 de novembro, no site do Idcap. Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.

Vagas

Ao todo, são 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

  • AGENTE SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.
  • Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo
  • Salário:  R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

  • TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.
  • Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber
  • Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Quem pode pedir isenção?

Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:

  • Hipossuficiência econômica
  • Doadores de medula óssea
  • Prestadores de serviço no período Eleitoral
  • Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
  • Pessoa com deficiência
  • Doadores de sangue).

A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 15 e 17 de outubro, no site da inscrição.

Etapas

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

  • Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Teste de Avaliação Física
  • Teste de Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

  • Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

Com a retificação do cronograma, agora as provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro. 

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

  • Teste de Força na Barra Fixa
  • Teste de Abdominal Remador
  • Teste de Corrida 12 minutos.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

