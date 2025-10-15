Educação

Prefeitura da Serra convoca mais de 700 candidatos aprovados no concurso

O edital de convocação trará orientações para os procedimentos de nomeação e posse, incluindo o cronograma e a documentação exigida para a efetivação dos novos servidores

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:30

A Prefeitura da Serra vai convocar 701 candidatos excedentes do concurso público da Educação realizado em 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito Weverson Meireles (PDT) nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

A publicação no Diário Oficial ocorre nesta sexta-feira (17). No edital de convocação, os selecionados terão orientações para os procedimentos de nomeação e posse, incluindo o cronograma e a documentação exigida para a efetivação nos postos.

De acordo com o município, 88 profissionais vão completar as 895 vagas oferecidas no certame, já que nem todos os convocados nas primeiras chamadas assumiram os cargos. Os outros 613 professores fazem parte do cadastro de reserva, o que representa um aumento de 61% no número de vagas.

Os demais professores efetivos aprovados dentro da quantidade de vagas foram nomeados e empossados em 2025. Eles começaram a trabalhar entre maio e julho deste ano.

O concurso para professores ofereceu 895 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre professor MaPA, de educação especial, educação infantil e séries iniciais, e professor MaPB, que atua em componentes curriculares específicos e assessoramento pedagógico.

“Hoje é Dia dos Professores e queremos aproveitar esta data tão especial para anunciar a convocação de mais de 700 professores do nosso último concurso público. São mais que números, são histórias, é dedicação. E neste momento, esses profissionais tão importantes passam a fazer parte do nosso quadro de professores da Rede Municipal de Ensino”, comenta o prefeito Weverson Meireles.

