Prefeitura de Vitória abre mais de 200 vagas para profissionais temporários

Oportunidades são para lecionar na Educação Básica; remuneração varia de R$ 3.280,75 a R$ 6.988,78; interessados podem se inscrever até 19 de outubro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:52

Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores de educação básica. Os candidatos devem ter o nível superior. As oportunidades são temporárias e estão divididas por dois editais.

A remuneração varia de R$ 3.280,75 a R$ 6.988,78 e os selecionados vão atuar em jornada de 25 a 44 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro de 2025, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 60.

A seleção contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 30 de novembro de 2025, e de prova prática, dependendo dos cargos.

Os processos seletivos terão validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final dos processos, podendo ser prorrogados, uma única vez, pelo mesmo período.

Confira as vagas

Edital nº 19/2025

Professor de Educação Básica III Libras (10)

Professor de Educação Básica III Educação Especial: Bilíngue (15)

Professor de Educação Básica III Educação Especial: Deficiência Visual (10)

Edital nº 20/2025

Professor de Educação Básica III PEB III Educação Artística (3)

Professor de Educação Básica III PEB III Geografia (1)

Professor de Educação Básica III PEB III História (8)

Professor de Educação Básica III PEB III Língua Inglesa (5)

Professor de Educação Básica III PEB III Língua Portuguesa (30)

Professor de Educação Básica III PEB III Matemática (10)

Professor de Educação Básica III PEB III Dinamizador de Artes (30)

Professor de Educação Básica III PEB III Dinamizador de Educação Física (10)

Professor de Educação Básica III Educação Especial: Deficiência Intelectual (30)

Professor de Educação Básica III Educação Especial: Altas Habilidades (2)

Professor de Educação Básica IV PEB IV em Função Pedagógica (25)

Professor de Educação Básica IV PEB IV Coordenador de Turno (15)

