Prefeitura de Vitória abre mais de 200 vagas para profissionais temporários

Oportunidades são para lecionar na Educação Básica; remuneração varia de R$ 3.280,75 a R$ 6.988,78; interessados podem se inscrever até 19 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:52

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores de educação básica. Os candidatos devem ter o nível superior. As oportunidades são temporárias e estão divididas por dois editais.

A remuneração varia de R$ 3.280,75 a R$ 6.988,78 e os selecionados vão atuar em jornada de 25 a 44 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro de 2025, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).  A taxa de participação é de R$ 60.

A seleção contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 30 de novembro de 2025, e de prova prática, dependendo dos cargos.

Os processos seletivos terão validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final dos processos, podendo ser prorrogados, uma única vez, pelo mesmo período.

Confira as vagas

Edital nº 19/2025

  • Professor de Educação Básica III Libras (10)
  • Professor de Educação Básica III Educação Especial: Bilíngue (15)
  • Professor de Educação Básica III Educação Especial: Deficiência Visual (10)

Edital nº 20/2025

  • Professor de Educação Básica III PEB III Educação Artística (3)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Geografia (1)
  • Professor de Educação Básica III PEB III História (8)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Língua Inglesa (5)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Língua Portuguesa (30)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Matemática (10)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Dinamizador de Artes (30)
  • Professor de Educação Básica III PEB III Dinamizador de Educação Física (10)
  • Professor de Educação Básica III Educação Especial: Deficiência Intelectual (30)
  • Professor de Educação Básica III Educação Especial: Altas Habilidades (2)
  • Professor de Educação Básica IV PEB IV em Função Pedagógica (25)
  • Professor de Educação Básica IV PEB IV Coordenador de Turno (15)
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

