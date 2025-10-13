Prefeitura de Vitória abre mais de 200 vagas para profissionais temporários

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:52
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores de educação básica. Os candidatos devem ter o nível superior. As oportunidades são temporárias e estão divididas por dois editais.
A remuneração varia de R$ 3.280,75 a R$ 6.988,78 e os selecionados vão atuar em jornada de 25 a 44 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro de 2025, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 60.
A seleção contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 30 de novembro de 2025, e de prova prática, dependendo dos cargos.
Os processos seletivos terão validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final dos processos, podendo ser prorrogados, uma única vez, pelo mesmo período.
