Inscrições de concurso mais aguardado de 2025 começam nesta segunda-feira (13)

Os cargos de analista e consultor exigem que os candidatos tenham o nível superior; já para agente de polícia legislativa o requisito é o nível fundamental

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:21

Policia Legislativa
Policia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)  começam nesta segunda-feira (13). a oferta é de 35 vagas e os salários podem chegar a R$ 9,3 mil. As oportunidades estão distribuídas por dois documentos.

O primeiro edital contempla 20 postos, sendo 15 para consultor legislativo e cinco para analista legislativo. A remuneração é de R$ 9.360,43 e R$ 4.621,48, respectivamente. Para participar, é necessário ter nível superior.

Já o segundo edital conta com 15 vagas para agente de polícia legislativa, que exige o nível fundamental. O salário inicial base é de R$ 3.142,65.

CARGOS E SALÁRIOS DO CONCURSO DA ALES

  • Consultor legislativo
  • Remuneração: R$ 9.630,43
  • Requisitos: nível superior. Em alguns casos, será aceita a apresentação de qualquer curso superior somado à experiência de, no mínimo, três anos na área.
  • Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Finanças Públicas (2)
  • Controle Interno (2)
  • Processo Legislativo (2)
  • Medicina Veterinária (1)
  • Agricultura (1)
  • Mobilidade Urbana (1)
  • Saúde Pública (1)
  • Infraestrutura e Logística (1)
  • Educação (1)
  • Ciência e Tecnologia (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Segurança Pública (1)

  • Analista legislativo
  • Remuneração: R$ 4.621,48
  • Requisito: nível superior
  • Vagas: 5, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Folha de Pagamento (4)
  • Secretaria Legislativa/Administrativa (1)

  • Agente de polícia legislativa
  • Remuneração: R$ 3.142,65
  • Requisito: nível fundamental completo ou técnico-profissionalizante equivalente e carteira de habilitação
  • Vagas: 15

BENEFÍCIOS

  • Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão
  • Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade
  • Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos
  • Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos
  • Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos 

CARGA HORÁRIA

30 horas semanais.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 9 horas do dia 13 de outubro até as 16 horas de 13 de novembro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do concurso.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 115 para analista, R$ 220 para consultor e R$ 85 para agente de polícia legislativa.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA?

Há possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para candidatos com limitações de ordem financeira, para prestadores de serviço no período eleitoral, para pessoas com deficiência e para doadores de sangue.

O benefício pode ser solicitado das 9 horas do dia 13 de outubro ate as 16 horas do dia 15 de outubro, no site da inscrição.

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

Para os cargos de analista e consultor, as provas objetivas acontecem na parte da manhã no dia 14 de dezembro. Os inscritos para os postos de consultor farão a parte discursiva no período da tarde.

Já as provas para agente de polícia legislativa serão realizadas no dia 21 de dezembro no turno da tarde.

ONDE SERÃO AS PROVAS? 

As provas serão aplicadas em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

