Inscrições para o concurso do Iases começam nesta quarta-feira (15)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:59
As inscrições para o concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) começam nesta quarta-feira (15). A oferta é de 1.008 vagas, das quais 842 para agente socoieducativo e 166 para técnico de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 7,5 mil mensais.
As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.
Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.
Ao todo, são 1.008 oportunidades.
O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
40 horas semanais
As inscrições serão realizadas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.
Pode pedir isenção do valor o candidato que atenda às seguintes situações:
A soliciatação do benefício deve ser feita nos dias 15 e 16 de outubro, no site da inscrição.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.
TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.
As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de dezembro.
A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.
O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o