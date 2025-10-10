Polícia Civil retifica edital e altera requisito para participar de concurso

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:27
A Polícia Civil do Espírito Santo publicou o edital de retificação que altera os requisitos de ingresso e atualiza as atribuições do cargo de oficial investigador. A principal mudança foi a retirada oficial da exigência de bacharelado para concorrer ao posto de oficial investigador de polícia.
O edital de abertura do concurso foi publicado na última segunda-feira, 6 de outubro, com 1.052 vagas e salário de R$ 8.539,34.
O requisito constava na Lei Complementar nº 1.093, que criou o cargo e que foi publicada em outubro de 2024. Na última quarta-feira (8), a Assembleia Legislativa aprovou a alteração encaminhada pelo governador Renato Casagrande (PSB).
Além da escolaridade, os candidatos precisam apresentar registro no conselho de classe, quando for o caso, e carteira de habilitação, no mínimo categoria B.
A retificação também definiu mudanças nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Com isso, foram incluídas Lei Estadual 12.086/204 (Fibromialgia) e a Lei Federal 14.768/2023 que define deficiência auditiva e estabelece valor referencial da limitação auditiva.
O candidato precisa ter nível superior em qualquer área; registro no conselho de classe, quando necessário; e carteira de habilitação, no mínimo, categoria ‘b’; entre outros requisitos.
São 1.052 vagas, das quais 684 para ampla concorrência, 105 para pessoas com deficiência (PcD), 210 para negros e 53 para indígenas.
As inscrições poderão ser feitas das 11 horas do dia 16 de outubro até as 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.
Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social aos candidatos transgêneros durante o concurso. Entende-se por nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. O candidato poderá solicitar o atendimento pelo nome social no momento da inscrição. É necessário informar o nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
A taxa de participação é R$ 130.
Pode pedir isenção do valor o candidato que:
Os interessados podem solicitar o benefício no dia 16 e 17 de outubro, no site do Ibade.
O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:
A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.
Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Os candidatos terão que responder questões de:
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da Polícia Civil.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o