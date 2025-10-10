1.052 vagas

Polícia Civil retifica edital e altera requisito para participar de concurso

Inscrições poderão ser feitas de 16 de outubro a 16 de novembro; concurso contará com seis etapas, com as primeiras provas marcadas para o dia 1º de fevereiro

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:27

Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Civil do Espírito Santo publicou o edital de retificação que altera os requisitos de ingresso e atualiza as atribuições do cargo de oficial investigador. A principal mudança foi a retirada oficial da exigência de bacharelado para concorrer ao posto de oficial investigador de polícia.

O edital de abertura do concurso foi publicado na última segunda-feira, 6 de outubro, com 1.052 vagas e salário de R$ 8.539,34.

O requisito constava na Lei Complementar nº 1.093, que criou o cargo e que foi publicada em outubro de 2024. Na última quarta-feira (8), a Assembleia Legislativa aprovou a alteração encaminhada pelo governador Renato Casagrande (PSB).

Além da escolaridade, os candidatos precisam apresentar registro no conselho de classe, quando for o caso, e carteira de habilitação, no mínimo categoria B.

A retificação também definiu mudanças nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Com isso, foram incluídas Lei Estadual 12.086/204 (Fibromialgia) e a Lei Federal 14.768/2023 que define deficiência auditiva e estabelece valor referencial da limitação auditiva.

REQUISITOS

O candidato precisa ter nível superior em qualquer área; registro no conselho de classe, quando necessário; e carteira de habilitação, no mínimo, categoria ‘b’; entre outros requisitos.

VAGAS

São 1.052 vagas, das quais 684 para ampla concorrência, 105 para pessoas com deficiência (PcD), 210 para negros e 53 para indígenas.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 11 horas do dia 16 de outubro até as 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.

NOME SOCIAL

Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social aos candidatos transgêneros durante o concurso. Entende-se por nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. O candidato poderá solicitar o atendimento pelo nome social no momento da inscrição. É necessário informar o nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é R$ 130.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO?

Pode pedir isenção do valor o candidato que:

Candidato hipossuficiente economicamente, devendo comprovar cumulativamente: inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ser membro de família de baixa renda;

Doador de medula óssea;

Convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Isento da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;

Pessoa com deficiência;

Doadores de sangue.

Os interessados podem solicitar o benefício no dia 16 e 17 de outubro, no site do Ibade.

ETAPAS

O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:

Prova objetiva de conhecimentos;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

QUANDO SERÃO AS PROVAS DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL?

A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.

ONDE SERÃO APLICADAS AS PROVAS?

Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

O QUE CAI NA PROVA?

Os candidatos terão que responder questões de:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico e Matemática;

Noções de Contabilidade;

Noções de Administração Geral e Pública;

Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal e Civil)

VALIDADE

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da Polícia Civil.

