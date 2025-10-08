Assembleia aprova mudanças para ingresso de investigadores na Polícia Civil do ES

Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, órgão da Polícia Civil do ES Crédito: Fernando Madeira

Interessados em seguir carreira como oficial investigador da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) agora podem ingressar na corporação por meio de concurso público com formação em qualquer área de curso superior..

Na manhã desta quarta-feira (8), os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovaram o Projeto de Lei Complementar 26/2025, apresentado pelo governo do Estado para alterar os requisitos para ingresso na PCES. Anteriormente, era exigido curso de nível Bacharelado; com a mudança, quem tem curso superior do tipo Licenciatura e Tecnólogo também pode se candidatar ao cargo de investigador.

A mudança passa a valer já no Edital 01/2025 do concurso da Polícia Civil, que abriu 1.052 vagas para o cargo. A expectativa dos deputados é que a alteração amplie a concorrência no certame, possibilitando que mais pessoas qualificadas participem do concurso público.

Neste certame, a remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais. Os novos servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. De acordo com o delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, 70% dos aprovados vão trabalhar no interior do Estado e o restante, na Grande Vitória. Segundo ele, em 15 anos, o profissional alcança o topo da carreira.