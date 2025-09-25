Home
Conheça a carreira de oficial investigador da Polícia Civil; edital em breve

Edital com as datas de inscrição e de provas já está sendo elaborado pela corporação. Serão 1.052 vagas, com remuneração inicial de  R$ 8.171,62

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:07

Polícia Civil deflagra operação contra organizações criminosas em Santa Rita, Vila Velha
Polícia Civil deflagra operação contra organizações criminosas em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O oficial investigador da Polícia Civil é responsável por realizar investigações criminais, coletar evidências, entrevistar testemunhas e suspeitos, entre outras atribuições. O cargo será oferecido no próximo concurso público da corporação, que prevê preencher 1.052 vagas e terá o edital publicado em breve.

Para participar do certame, é necessário ter nível superior e carteira de habilitação, no mínimo categoria B. O salário inicial da carreira é de R$ 8.171,62.

De acordo com a corporação, ainda não há data definida para o lançamento do documento de abertura, que será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Os profissionais também atuam em operações policiais, elaboram relatórios, cumprem e acompanham ordens judiciais, colaboram na identificação dos autores de crimes e no esclarecimento de casos.

O oficial investigador tem ainda como atribuição realizar atividades como análise de dados, trabalho de inteligência, vigilância, infiltração, escolta de presos e proteção de testemunhas. Em resumo, esse profissional tem como objetivo reunir informações que subsidiem o trabalho da Justiça.

Os aprovados para ocupar os postos podem ser designados para atuar nas Delegacias Regionais, nos Distritos Policiais, nas Divisões ou Departamentos Especializados, como as Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Atendimento à Mulher, de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Combate ao Crime Organizado, de Narcóticos, de Crimes Ambientais, Crimes Cibernéticos, entre outras, com unidades localizadas em todas as regiões do Estado do Espírito Santo.

Há ainda a possibilidade de trabalhar nos setores de assessoria especial, relações institucionais, administração e finanças, corregedoria, Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), além dos departamentos e gabinetes.

A carreira é a unificação das funções de investigador, agente de polícia e escrivão e foi criada por meio da Lei Complementar nº 1.093, publicada no Diário Oficial do Estado nº 26.345, em 22 de outubro de 2024.

O certame vai contar com as seguintes etapas:

  • Provas objetivas e discursivas
  • Exame de aptidão física
  • Exames psicológicos
  • Investigação social
  • Curso de formação profissional.

O curso de formação será realizado na Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol). Durante a formação eles passam por diversas disciplinas, entre elas, a de Armamento e Tiro. Neste caso, as aulas são teóricas  práticas. 

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

