Home
>
Concursos
>
Caixa, Ifes e Polícia Civil: 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Caixa, Ifes e Polícia Civil: 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para cargos de professor, técnico-administrativo, agente socioeducativo, engenheiro, médico do trabalho, agente de polícia legislativa, entre outras chances

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:11

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

Mais de 190 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 44 mil mensais.

Recomendado para você

Postos são para cargos de professor, técnico-administrativo, agente socioeducativo, engenheiro, médico do trabalho, agente de polícia legislativa, entre outras chances

Caixa, Ifes e Polícia Civil: 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio; provas objetiva e discurisva estão previstas para serem aplicadas no dia 1° de fevereiro

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 14,9 mil

Interessados poderão se inscrever de 7 de novembro a 8 de dezembro, no site da Cesgranrio; provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1° de fevereiro de 2026

Caixa confirma abertura de concurso com salário de até R$ 14 mil

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto o Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Ainda na esfera federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital de concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. O salário é de R$ 26 mil. As inscrições podem ser feitas até 3 de dezembro.

Polícia Civil
Polícia Civil: inscrições para concurso com 1.052 vagas vão até o próximo dia 16 Crédito: Ricardo Medeiros

No Espírito Santo, três concursos entram na fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo termina na próxima quinta-feira (13). São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) recebe as inscrições dos candidatos até a próxima sexta-feira (14). A oferta é de 1.008 vagas, das quais 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil, respectivamente.

Já as inscrições para o concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil terminam no dia 16 de novembro. Os postos são para o cargo de oficial investigador, que requer o nível superior. O salário inicial da carreira é R$ 8,5 mil.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 14,9 mil

Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Conheça os cargos do concurso público da Assembleia Legislativa do ES

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais