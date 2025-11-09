198 editais

Caixa, Ifes e Polícia Civil: 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para cargos de professor, técnico-administrativo, agente socioeducativo, engenheiro, médico do trabalho, agente de polícia legislativa, entre outras chances

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:11

Mais de 190 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 44 mil mensais.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto o Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Ainda na esfera federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital de concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. O salário é de R$ 26 mil. As inscrições podem ser feitas até 3 de dezembro.

Polícia Civil: inscrições para concurso com 1.052 vagas vão até o próximo dia 16 Crédito: Ricardo Medeiros

No Espírito Santo, três concursos entram na fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo termina na próxima quinta-feira (13). São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) recebe as inscrições dos candidatos até a próxima sexta-feira (14). A oferta é de 1.008 vagas, das quais 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil, respectivamente.

Já as inscrições para o concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil terminam no dia 16 de novembro. Os postos são para o cargo de oficial investigador, que requer o nível superior. O salário inicial da carreira é R$ 8,5 mil.

