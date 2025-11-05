Home
Caixa confirma abertura de concurso com salário de até R$ 14 mil

Interessados poderão se inscrever de 7 de novembro a 8 de dezembro, no site da Cesgranrio; provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:38

Caixa
Caixa - Caixa Econômica Federal Crédito: Carlos Alberto Silva

Caixa Econômica Federal vai abrir concurso público com 184 vagas imediatas e salários que podem chegar a R$ 14 mil. A confirmação foi feita pela própria instituição nesta quarta-feira (5). A previsão é de que o edital seja divulgado na sexta-feira, dia 7 de novembro.

Os interessados poderão se inscrever de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. O certame será organizado pela Fundação Cesgranrio e as provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.

As oportunidades serão voltados para carreiras de nível superior, distribuídas da seguinte maneira:

  • Arquiteto (36)
  • Engenheiro Civil (103)
  • Engenheiro de Segurança (3)
  • Engenheiro Elétrico (13)
  • Engenheiro Mecânico (5)
  • Médico do Trabalho (24)

A remuneração para os cargos de arquiteto e engenheiro é de R$ 14.915, para jornada de 40 horas semanais. Já a função de médico tem ganhos de R$ 11.186, para carga horária de 30 horas semanais.

Os novos funcionários da Caixa recebem ainda assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O concurso contará com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de avaliação discursiva. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

Do total de vagas, 5% serão para pessoas com deficiência, 25% para negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme a necessidade da Caixa.

“A realização deste concurso reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, nosso objetivo é cuidar cada vez melhor das pessoas que fazem o banco acontecer, com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à valorização dos nossos empregados”, ressalta o presidente do banco, Carlos Vieira.

Confira o cronograma

  • Publicação do edital: 7 de novembro
  • Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro
  • Provas: 1º de fevereiro de 2026
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026
  • Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026
  • Divulgação dos resultados finais: 26 de maio de 2026
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

