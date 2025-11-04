Carreira pública

23 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 9 mil no ES

Há postos de oficial investigador de polícia, consultor legislativo, professor, técnico-administrativo, assistente social, psicólogo, entre outras oportunidades

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:04

Pelo menos 23 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.300 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A maior remuneração oferecida é do certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que pode chegar a R$ 9,3 mil. O prazo para se inscrever segue até 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental).

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação. A instituição de ensino também tem editais para a contratação de professor substituto nos campi de Cariacica e Ibatiba.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem oportunidades abertas em dois editais para a contratação temporária de professores.

O primeiro deles é para docente de educação profissional técnica de nível médio. Os selecionados poderão atuar nas escolas públicas estaduais, nos Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e na Educação Escolar na Socioeducação (unidades socioeducativas vinculadas ao Iases). Os ganhos chegam a R$ 6,7 mil e os candidatos podem garantir a participação na seleção até o dia 6 de novembro.

Há ainda um processo seletivo para professores não habilitados em diversas áreas. A remuneração varia de R$ 2.730,33 a R$ 3.870,27. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de novembro de 2025

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com 1.008 vagas abertas por meio de concurso. São 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro.

